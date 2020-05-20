Политика
ИзвестияОфис генпрокурора Украины возбудил новое дело о госизмене против Порошенко
Уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением» возбудили против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе генпрокурора.
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В генпрокуратуре Украины возбудили дело о госизмене против Порошенко
Московский Комсомолецвчера в 18:13
СМИ: На Украине возбудили дело из-за записи разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена
RT на русскомвчера в 18:40
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
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Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
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"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.
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Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
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Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната
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Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
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Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:55
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Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
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В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Тело молодого человека принадлежит 30-летнему актеру Грегори Тайри Бойсу, который стал популярен благодаря картине «Сумерки».
RuNews24.ru вчера в 23:09
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Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Здоровье
На Камчатке детские интернаты из-за коронавируса закрывают на карантин
Власти Камчатки закроют на двухнедельный карантин пять учреждений для детей сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья в Петропавловске-Камчатском и Елизове.
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На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
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Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного жителя на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд в среду назначил местному жителю наказание в виде штрафа на сумму в 300 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Венесуэла вновь пытается вернуть свое золото
Последний раз Венесуэла пыталась вернуть свой золотой запас в апреле.
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Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
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Пандемия нового коронавируса, парализовавшая европейский автопром и работу большинства местных автодилеров, привела к крупнейшему падению рынка за всю историю.
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Volkswagen объявил цены на лифтбек Polo
Компания Volkswagen обнародовала прайс-лист для лифтбека Polo, пришедшего на смену седану.
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Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
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Сестры Хачатурян обратились в ООН с просьбой защитить их права
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На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»
На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
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