Политика

ИзвестияИзвестияОфис генпрокурора Украины возбудил новое дело о госизмене против Порошенко

Уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением» возбудили против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе генпрокурора.
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Порошенко обвинили в госизмене

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