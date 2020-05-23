Происшествия

Газета.RuГазета.RuОфис партии Медведчука в Киеве атаковали радикалы

По данным партии, есть один пострадавший из числа охраны офиса политика. Киевская полиция задержала несколько человек из-за беспорядков у офиса главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.
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Полиция Киева завела дело после нападения на офис партии Медведчука

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