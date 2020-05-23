Происшествия
Газета.RuОфис партии Медведчука в Киеве атаковали радикалы
По данным партии, есть один пострадавший из числа охраны офиса политика. Киевская полиция задержала несколько человек из-за беспорядков у офиса главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, сообщили в пресс-службе столичного управления полиции.
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Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10
Компания Microsoft готовит глобальное обновление своей операционной системы Windows 10.
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Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
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