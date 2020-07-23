Политика
Газета.RuОфис российской политической партии обнаружили в трансформаторной будке
На официальном сайте организации граждан призывают вступить в партию. Для этого необходимо принести заполненные анкеты в отделение. Однако по юридическому адресу московского отделения и всей организации расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями.
Читать в источнике
Оценить58
с чего всё началось
По адресу Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода. На сайте партии это место указано юридическим адресом Московского отделения и всей организации.Собеседниквчера в 13:33
Подробнее о событии
Показать все источники
В партии Путина объяснили, почему их офис находится «в трансформаторной будке»
Московский Комсомолец07:40
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Общество
Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Москва, 23 июля 2020, 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании.
REGNUM 08:51
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Происшествия
ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах
ФСБ при участии МВД и Росгвардии задержала 22 членов террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.
Ведомости 08:10
Общество
Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 11:07
Космос
CNN (США): Ан-225 — самый большой самолет в мире создали в годы холодной войны (CNN)
Самолет Ан-225, любимый у споттеров (любителей наблюдать за взлетом и посадкой самолетов) всего мира, привлекает внимание всякий раз, когда прилетает аэропорт, во время выполнения какого-нибудь из своих редких — и зачастую впечатляющих — полетов со сверхтяжелыми грузами на борту.
ИноСМИ вчера в 03:48
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Происшествия
В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья
Российская газета 09:12
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Футбол
Смольников может продолжить карьеру в «Спартаке»
Защитник "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в "Спартаке".
Soccer.ru 07:57
Происшествия
Обознались. В Калининграде полицейские ворвались в дом и напали на мужчину
Житель Калининграда Анатолий пожаловался, что в его квартиру ворвались силовики, избили его на глазах у жены и детей, а потом выяснилось, что они перепутали его с другим человеком.
Anews 07:46
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице.
RT на русском 09:15
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Армия и оружие
Министр обороны Украины обвинил Россию в создании угроз безопасности в Европе
Министр отметил, что в Азово-Черноморском регионе развернута беспрецедентная милитаризация, продолжается «оккупация» территорий Украины и Грузии, а также Россия якобы препятствует свободе судоходства.
Росбалт 08:51
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК вчера в 12:06
Экономика
Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 06:11
Политика
В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией
Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известия вчера в 04:04
Футбол
Игорь Рабинер: «Одна из причин отставки Цорна – реакция на замечание жены Федуна. Она сочла ее неуважительной»
Еще от одного серьезного источника услышал, что одной из причин отставки Томаса Цорна стала его реакция на какое-то замечание Заремы: «Не знаю, откуда Вы это узнали».
Sports.ru 07:59
Политика
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики.
Российская газета 08:46
Гаджеты
В 2022 году iPhone обзаведется перископной камерой
Компания Apple к 2022 году планирует оснастить будущие iPhone камерами с перископным модулем.
Anonsens 05:36
Политика
Посла России вызвали в МИД Эстонии
Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики.
ТАСС 07:34
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в мини-шортах
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor 02:49
Космос
Китай запустил первую миссию для исследования Марса
Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI 02:54
Футбол
Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак»
Комментатор утверждает, что Хвичу в московский клуб позвал капитан «красно-белых» Геогий Джикия, и сам хавбек согласен перейти в «Спартак», если его отпустит «Рубин».
Свободная Пресса 08:52