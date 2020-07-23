По адресу Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода. На сайте партии это место указано юридическим адресом Московского отделения и всей организации.

с чего всё началось

На официальном сайте организации граждан призывают вступить в партию. Для этого необходимо принести заполненные анкеты в отделение. Однако по юридическому адресу московского отделения и всей организации расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями.

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