Лига чемпионов
Sportbox.RUУЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола первого тура ЛЧ
Стали известны номинанты на звание лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В число претендентов вошел удар в дальний угол полузащитника "Ювентуса" Хуана Куадрадо в матче против "Атлетико" (2:2). Гол хавбека "Тоттенхэма" Лукаса Моуры в игре с "Олимпиакосом" (2:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тер Штеген, Ди Мария, Холанд и Оршич — номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Sport24.ruвчера в 19:02
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Пиар-директор сообщила о выходе Заворотнюк из комы
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, она вышла из комы.
РБК 02:43
Происшествия
В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу
Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
REGNUM 01:19
Экономика
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Российская газета вчера в 09:52
Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Путешествия
Названы любимые у россиян места на родине
Следующими в рейтинге стали Санкт-Петербург, который больше других регионов нравится 5,8 процента туристов, и Калининградская область — 4,8 процента.
Lenta.ru 02:50
Политика
Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии
Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
РИА Новости 02:48
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском 17 сентября в 23:00
Общество
Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК вчера в 16:29
Политика
Кремль отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Администрация президента России не может быть адресатом акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова, считает Песков.
Московский Комсомолец вчера в 07:16
Происшествия
В Японском море на российских пограничников напали браконьеры из КНДР
Экипаж северокорейской шхуны совершил нападение на пограничников РФ в российских водах Японского моря.
ТК Звезда 17 сентября в 08:44
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
СКР проводит обыск у бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской
Следователи проводят обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.
Коммерсантъ 02:00
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Армия и оружие
Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ
«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.
RuNews24.ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма вчера в 14:56
Общество
Двух ректоров екатеринбургских вузов признали худшими в России
Двух ректоров екатеринбургских вузов признали худшими в России В список «Диссернета» попали руководители УрФЮИ и УрГЭУ.
Екатеринбург-ТВ 00:55
Гаджеты
Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s
На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.
ITZine.ru вчера в 07:43
Гаджеты
Спрос на новые iPhone увеличился в России в десять раз
В России увеличился объем предзаказов на смартфоны Apple, а на модель iPhone 11 спрос вырос в десять раз, по сравнению с предыдущим годом.
VSE42.RU вчера в 23:26
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры года
На прошлой недели Forbes, который занят тем, что подсчитывает чужие деньги, составил список самых высокооплачиваемых актеров этого года.
ИА Вебург 16 сентября в 08:38
Технологии
Промсвязьбанк позволит принимать платежи по картам с помощью смартфона
Фото: iStock Промсвязьбанк запустил в России пилотный проект, который позволяет принимать платежи по картам Visa, MasterCard и "Мир" с помощью обычного смартфона.
Inc. Russia 02:45
Происшествия
Трамвай «Чижик» загорелся на ходу на проспекте Наставников
ЧП с участием первого частного трамвая «Чижик» произошло утром в четверг, 19 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга.
Peterburg2.ru 02:17
Происшествия
Двойное убийство в Оренбуржье — погибли мать и сын
В селе Старохалилово произошло двойное убийство — мертвыми обнаружены женщина и ее сын.
1743.ru 00:44
Общество
Подсчитано число россиян с несколькими автомобилями
Несколько автомобилей есть у 18 процентов россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РИА Новости.
Lenta.ru 02:56
Общество
В рейтинге высокомерных городов Волгоград обогнал Ростов-на-Дону
Волгоград в рейтинге самых высокомерных городов обогнали Уфа, Омск, и Симферополь, а вот менее высокомерными оказались жители Перми, Читы и Ростова-на-Дону.
Блокнот Волгоград вчера в 02:28
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02