Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUУЕФА назвал претендентов на звание лучшего гола первого тура ЛЧ

Стали известны номинанты на звание лучшего гола первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В число претендентов вошел удар в дальний угол полузащитника "Ювентуса" Хуана Куадрадо в матче против "Атлетико" (2:2). Гол хавбека "Тоттенхэма" Лукаса Моуры в игре с "Олимпиакосом" (2:2).
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Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Матч ТВвчера в 19:14

Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 19:14
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