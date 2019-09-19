Лига чемпионов
Матч ТВОглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
На официальном сайте УЕФА стартовало голосование по определению лучшего игрока по итогам первых матчей стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Тер Штеген, Ди Мария, Холанд и Оршич — номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Sport24.ruвчера в 19:02
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:34, Вашингтон
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