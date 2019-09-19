Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВОглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

На официальном сайте УЕФА стартовало голосование по определению лучшего игрока по итогам первых матчей стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Ди Мария и тер Штеген - в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евро-футбол.ру01:14

Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Матч ТВвчера в 19:14

Куадрадо, Лукас Моура, Альварес и Ди Мария — претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 19:17

Тер Штеген, Ди Мария, Холанд и Оршич — номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 19:02

Известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Газета.Ruвчера в 20:14

Ди Мария, тер Стеген, Холанд и Оршич претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Sports.ruвчера в 21:58

Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 19:14
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:34, Вашингтон
Кино

В Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец»

Newsrussia.media вчера в 01:49
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Армия и оружие

Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ

«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.
RuNews24.ru вчера в 13:06
Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Происшествия

В Якутии задержали шамана, который идет в Кремль «изгонять» Путина

Коммерсантъ 00:47
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Происшествия

В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

Ведомости вчера в 12:50
Энергетика

Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России

Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Религия

Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом

В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Армия и оружие

Ядерную войну России и США показали в ролике

Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.
Lenta.ru вчера в 08:30
Здоровье

В Челябинске ремонтируют больницы для гостей саммитов ШОС и БРИКС

Летом следующего года Челябинск примет более 30 мероприятий саммитом ШОС и БРИКС.
КП - Челябинск вчера в 07:42
Политика

Уволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа

Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:48
Армия и оружие

Источник: для ВМФ России в 2020 году заложат 22 корабля и судна

Судостроители в 2020 году заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России.
ТАСС 01:03
Происшествия

В Златоусте после подрыва гранаты возбудили уголовное дело

В челябинском Златоусте возбуждено уголовное дело после взрыва самодельной гранаты. Об этом сообщает областное управление СКР.
REGNUM 00:17
Армия и оружие

Подконтрольные США боевики срывают эвакуацию лагеря «Рукбан»

От американцев требовалось лишь приструнить подконтрольных боевиков, чтобы колонны автобусов смогли спокойно проехать к лагерю.
ТВ Центр вчера в 11:19
Происшествия

Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Происшествия

Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО

ТАСС вчера в 05:52
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Происшествия

СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье

РИА Новости вчера в 19:11
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Газета.Ru вчера в 23:59
Культура

В «Культурный норматив школьника» включили песни Nirvana и Queen

В список рекомендуемых попали в том числе и песни групп Queen (Bohemian Rhapsody), Nirvana (Smells Like Teen Spirit), Pink Floyd (Money), The Beatles (All You Need is Love), ABBA (Dancing Queen), Виктора Цоя («Перемен») и «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью»).
Бел.Ру 16 сентября в 04:46
Политика

Американская разведка продолжает копать под Трампа

Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.
Вести.Ru 00:21
Космос

Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день

Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус вчера в 04:37
Космос

Робот «Федор» предложил заселить роботами планеты Солнечной системы

РИА Новости вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com вчера в 06:09
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 17 сентября в 01:56
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