На официальном сайте УЕФА стартовало голосование по определению лучшего игрока по итогам первых матчей стартового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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