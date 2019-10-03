Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUОглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за звание лучшего футболиста по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Газета.Ru20:16

Голы Зиеша и Киммиха — в списке претендентов на лучший гол 2-го тура ЛЧ

Sportbox.RU19:19

Гнабри и Суарес — среди номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Sport24.ru18:50

Суарес, Мане, Киммих и Зиех — претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс18:43
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