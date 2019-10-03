На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за звание лучшего футболиста по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Оглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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