Лига чемпионов
Sportbox.RUОглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
На официальном сайте УЕФА стартовало голосование за звание лучшего футболиста по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК 08:34
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
РБК 16:30
Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники украинской контактной группы подписали документ с «формулой Штайнмайера».
Капитал страны вчера в 11:27
Политика
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»
Российская газета 09:54
Экономика
Россиянам объяснили, зачем повысили пенсионный возраст
Россиянам объяснили смысл повышения пенсионного возраста в России.
AmurMedia.ru вчера в 07:15
Политика
В Пекине прошел крупнейший в истории Китая военный парад
В Пекине прошел крупнейший в истории Китайской народной республики (КНР) военный парад, приуроченный к 70-летию образования КНР.
Daily Storm вчера в 02:57
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Зальцбург» со счетом 4:3
«Ливерпуль» победил «Зальцбург» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport 16:49
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Армия и оружие
КНДР подтвердила успешный запуск нового типа ракеты с подводной лодки
"Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 18:36
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Армия и оружие
ВСУ разрешили использовать оружие в «особый период»
Верховная рада Украины приняла закон № 1224, предоставляющий Вооружённым силам Украины (ВСУ) применять оружие во время «особого периода», сообщил 2 октября парламентский телеканал «Рада».
REGNUM 14:06
Футбол
Мамаев рассказал, в каких условиях находился в тюрьме
Футболист Павел Мамаев, вышедший 17 сентября из колонии по условно-досрочному освобождению, рассказал об условиях содержания под стражей.
RT на русском 30 сентября в 09:34
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
Спорт
Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 18:00
Общество
Меган Маркл с нетерпением ждет встречи с принцем Гарри
Герцогиня Сассекская призналась, что очень скучает по своему мужу и готова к встрече с ним.
ГЛАС.RU 05:24
Авто
В России посчитали количество внедорожников и кроссоверов
Тарантас Ньюс 02:26
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Life.ru 30 сентября в 06:12
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU вчера в 23:54
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Политика
В Крыму назначен новый премьер-министр республики
Слухи о разделении должностей главы Республики Крым и председателя республиканского Совмина ходили с момента выборов в Госсовет, прошедших 8 сентября текущего года.
Евразия Daily вчера в 06:56
Здоровье
Ученые назвали признаки близкого сердечного приступа у женщин
Кубанские новости вчера в 01:40
Политика
Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
RT на русском 16:43
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49