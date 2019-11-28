Лига чемпионов
Sportbox.RUОглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В число номинантов вошли: капитан «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Баварии» Роберт Левандовский, нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас.
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