Лига чемпионов
Sportbox.RUОглашены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования за звание лучшего игрока по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В число номинантов вошли: капитан «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Баварии» Роберт Левандовский, нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас.
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Месси, Левандовски, Лукаку и Навас номинированы на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Sport24.ruвчера в 18:38
Навас, Месси, Лукаку и Левандовски претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 18:56
Месси, Левандовски, Лукаку, Навас претендуют на титул лучшего игрока недели в ЛЧ
Чемпионатвчера в 22:26
Удар хавбека «Байера» в матче с «Локомотивом» может стать лучшим голом тура в ЛЧ
Газета.Ruвчера в 19:01
Месси, Левандовски, Навас и Лукаку претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Бомбардир.рувчера в 23:43
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