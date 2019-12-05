Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъОглашены приговоры четырем фигурантам «московского дела»

Оглашены приговоры четырем фигурантам «московского дела» Студент ВШЭ Егор Жуков осужден сегодня на три года условно за четыре ролика на YouTube, в которых «установлены призывы к экстремистской деятельности».
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Суд приговорил фигуранта «дела 27 июля» Павла Новикова к штрафу

РБК04:02

Участника акции 27 июля Новикова оштрафовали за удар полицейского бутылкой

Москва 2403:59

Защита фигуранта «московского дела» Чирцова будет обжаловать приговор

Эхо Москвы07:09

Павлу Новикову назначили штраф за нападение на полицейского

ТАСС03:35

В Москве суд оштрафовал Новикова, ударившего кинолога на акции 27 июля

РИА Новости03:30

Обвиняемому по «московскому делу» Павлу Новикову назначили 120 тысяч рублей штрафа

Медиазона03:23

Ударивший полицейского бутылкой Новиков оштрафован на 150 тысяч рублей

Вечерняя Москва03:57
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Происшествия

СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Общество

Известный фанат «Спартака» назвал призывы Запашного провокационными

Известный болельщик "Спартака", руководитель проекта "Стадион — наш общий дом" Олег Семенов заявил РИА Новости, что призывы дрессировщика Эдгарда Запашного "крошить" болельщиков являются провокационными.
РИА Новости 07:49
Гаджеты

Apple выпустит новые iPhone без единого разъема

Если кто-то надеялся, что в "яблочных" гаджетах наконец появится USB-C, то этому не суждено сбыться — как сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, через два года iPhone лишится вообще всех разъемов, разрушив надежду пользователей на единый кабель для устройств на базе iOS и Android.
Газета.Ru 07:05
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста

В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
RuNews24.ru 03:49
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК 08:06
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Космос

В экзопланетной системе впервые нашли пояс астероидов

Результаты нового исследования, по словам ученых, могут рассказать нам больше о нашей собственной Солнечной системе.
Naked Science 03 декабря в 05:48
Экономика

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия вчера в 18:23
Политика

Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
РИА Новости 06:01
Кино

Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура вчера в 03:21
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Общество

Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
REGNUM вчера в 11:13
Общество

В США умер сбежавший из СССР экс-майор КГБ

В США умер сбежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов. Об этом пишет The Washington Post.
РЕН ТВ вчера в 20:40
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
RT на русском 05:34
Происшествия

СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
Известия 08:07
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
RT на русском 01:10
Происшествия

В Екатеринбурге загорелось административное здание

РИА Новости 08:15
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Кино

Венсан Кассель привез в Москву новый фильм

Чтобы лично представить картину, в Москву прилетели актеры Венсан Кассель и Реда Катеб, а также режиссеры Эрик Толедано и Оливье Накаш.
Газета Metro вчера в 05:32
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

REGNUM 01:52
Космос

НАСА отправит к Луне женские манекены

Труд вчера в 12:23
Армия и оружие

Нигерия приняла на вооружение бронеавтомобиль Ezugwu 4Х4

Нигерийские вооруженные силы приняли на вооружение разработанные и выпущенные в Нигерии броне автомобили Ezugwu (Гора).
Военное обозрение 08:22
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК 03:03
Политика

Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
RT на русском 07:07
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