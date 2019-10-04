Политика
Российская газетаПутин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Причиной выхода США из ДРСМД была не Россия и не мифические нарушения договора Москвой, а интересы Соединенных Штатов в Азии. Такое мнение высказал на заседании клуба "Валдай" в Сочи президент РФ Владимир Путин. Он пообещал зеркальный ответ в случае возникновения угроз со стороны Вашингтона.
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Футбол
Представлен детальный проект мемориала Черенкова
Журналист Игорь Рабинер сообщил, что скульптор Наталья Опиок представила проект памятника, который установят на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
Футбол
«Краснодар» проиграл в Лиге Европы «Хетафе»
Быки с двумя поражениями занимают последнее место в группе, так как раньше проиграл Базелю (0:5).
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
Происшествия
Десятки пьяных людей пытались проникнуть на Хованское кладбище
Около 20 человек в состоянии алкогольного опьянения пытались ворваться вечером на территорию Хованского кладбища в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службе ГБУ "Ритуал".
Политика
Борис Джонсон предложил новый план сделки по Brexit
Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил компромиссные решения Евросоюзу по условиям Brexit.
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Кино
Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Армия и оружие
Йеменские хуситы предупредили о новых ударах по Саудовской Аравии
Правящие на севере Йемена хуситы объявили, что собираются нанести новые удары по Саудовской Аравии, передает телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на заявление Высшего политсовета хуситов.
Политика
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Футбол
Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с надписью на русском
В Калифорнии злоумышленник избил мужчину в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», написанным на русском языке, сообщает Fox News.
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Происшествия
Фигуристка Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей «гадалке»
Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Фигуристка Аделина Сотникова лишилась двух миллионов рублей.
Шоу-бизнес
Батрутдинов рассказал «о дружбе на грани» с Бузовой
Комик Тимур Батрутдинов приоткрыл завесу тайны своих реальных взаимоотношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Культура
В Москве простились с режиссёром Марком Захаровым
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется Проститься с Марком Захаровым пришли многие артисты и руководители театра и кино.
Общество
Россияне рассказали, какая им нужна зарплата для полного счастья
Специалисты онлайн-сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, какая заработная плата необходима россиянам для полного счастья, сообщает ТАСС.
Общество
Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%
В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
Игры
Состоялся релиз Call of Duty: Mobile
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.