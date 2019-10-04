Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Причиной выхода США из ДРСМД была не Россия и не мифические нарушения договора Москвой, а интересы Соединенных Штатов в Азии. Такое мнение высказал на заседании клуба "Валдай" в Сочи президент РФ Владимир Путин. Он пообещал зеркальный ответ в случае возникновения угроз со стороны Вашингтона.
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Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Российская газета18:35

Путин заявил о зеркальном ответе России при размещении ракет США в Азии

РБК16:23

Путин считает, что США работали как минимум несколько лет над ракетой, запрещенной ДРСМД

ТАСС14:40

Путин предупредил о зеркальном ответе на возможное размещение РСМД США в Азии

Известия13:58

Путин назвал причину выхода США из ДРСМД

Интерфакс13:38

Путин: Европа и США до сих пор не ответили на заявления России об РСМД

RT на русском13:17

Путин рассказал о попытке США «надуть» Россию до выхода из ДРСМД

РИА Новости14:00
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Смартфоны научили определять заболевания глаз

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Представлен детальный проект мемориала Черенкова

Журналист Игорь Рабинер сообщил, что скульптор Наталья Опиок представила проект памятника, который установят на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.
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Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева

20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
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Быки с двумя поражениями занимают последнее место в группе, так как раньше проиграл Базелю (0:5).
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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
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Десятки пьяных людей пытались проникнуть на Хованское кладбище

Около 20 человек в состоянии алкогольного опьянения пытались ворваться вечером на территорию Хованского кладбища в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службе ГБУ "Ритуал".
Газета.Ru 15:55
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Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

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Борис Джонсон предложил новый план сделки по Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил компромиссные решения Евросоюзу по условиям Brexit.
Русская Планета вчера в 16:19
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика

Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео

В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Кино

Представлен трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»

Фильм «Джентльмены» выйдет в российский кинопрокат 13 февраля 2020 года.
Inc-news.ru 13:26
Армия и оружие

Йеменские хуситы предупредили о новых ударах по Саудовской Аравии

Правящие на севере Йемена хуситы объявили, что собираются нанести новые удары по Саудовской Аравии, передает телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на заявление Высшего политсовета хуситов.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
Политика

Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову

Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Lenta.ru 19:20
Футбол

Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.
RT на русском 13:30
Шоу-бизнес

У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками

Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Происшествия

В США избили мужчину в кепке с надписью на русском

В Калифорнии злоумышленник избил мужчину в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», написанным на русском языке, сообщает Fox News.
Известия 18:59
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика

Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия 19:51
Происшествия

Фигуристка Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей «гадалке»

Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Фигуристка Аделина Сотникова лишилась двух миллионов рублей.
Gazeta.SPb 07:31
Шоу-бизнес

Батрутдинов рассказал «о дружбе на грани» с Бузовой

Комик Тимур Батрутдинов приоткрыл завесу тайны своих реальных взаимоотношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Телеканал 360° вчера в 08:15
Культура

В Москве простились с режиссёром Марком Захаровым

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется Проститься с Марком Захаровым пришли многие артисты и руководители театра и кино.
Москва меняется 01 октября в 08:35
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Россияне рассказали, какая им нужна зарплата для полного счастья

Специалисты онлайн-сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, какая заработная плата необходима россиянам для полного счастья, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 20:40
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Зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3%

В соответствии с мартовским распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 октября зарплаты российских бюджетников будут проиндексированы на 4,3%.
Интерфакс 30 сентября в 17:57
Политика

Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 01 октября в 06:18
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Состоялся релиз Call of Duty: Mobile

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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

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Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана

Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

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RT на русском 10:19
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
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