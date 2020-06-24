Армия и оружие
RT на русскомКакая военная техника впервые примет участие в параде Победы
24 июня на параде Победы по Красной площади впервые пройдут несколько абсолютно новых видов отечественной военной техники, сообщают в Минобороны. Среди них боевые машины пехоты Т-15 «Армата» с модулем «Кинжал» и «Курганец-25», оснащённый комплексом вооружения «Эпоха».
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Общество
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 606,8 тыс. (7176 за сутки).
РБК 01:58
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Общество
В России спикер гордумы поздравил граждан с началом войны и объяснился
Спикер городской думы Тобольска Андрей Ходосевич поздравил присутствующих на официальном мероприятии в честь Дня памяти и скорби с началом войны.
Lenta.ru 06:46
Футбол
«Ювентус» и «Барселона» согласовали трансфер Артура
Soccer.ru вчера в 12:28
Авто
Нововведения ждут российских водителей с 1 июля
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Культура
На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»
В подготовке мероприятия в Волгограде принимают участие порядка 1000 человек, 200 из которых являются артистами.
Evo-rus.com 04:53
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Футбол
Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением, почему бразильский форвард Вагнер Лав не перешёл в ЦСКА.
RT на русском 06:54
Политика
Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
Политика
Ветераны оценили парад Победы на Красной площади
Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 06:13
Политика
В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости вчера в 10:19
Технологии
Epic Games Store достиг 61 млн активных пользователей в месяц
Генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон сообщил, что цифровой магазин достиг 61 млн активных пользователей в месяц и 13 млн одновременных игроков.
Игромания.ру 02:56
Экономика
Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли
Владимир Путин напомнил, что уже вдвое, до 15%, снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.
Российская газета вчера в 11:33
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Фигурное катание
Плющенко поздравил Трусову с днем рождения
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову с 16-летием.
МК-Спорт вчера в 16:18
Здоровье
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском 22 июня в 05:34
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
На Красной площади в Москве начался парад Победы
В Москве в 10:00 начался перенесенный из-за ситуации с коронавирусом парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Росбалт 03:08
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток за мат
Издателя «Медиазоны», участника Pussy Riot и арт-группы «Война» Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ 22 июня в 11:18
Политика
Болтон: Трамп называл Украину «стеной между США и Россией»
Американский президент Дональд Трамп называл Украину «стеной между нами и Россией», утверждает экс-советник президента США Джон Болтон в своей книге мемуаров «Комната, где все произошло».
ИА Новороссия 05:59
Общество
111 человек заразились коронавирусом в Саратовской области за сутки
На 24 июня в Саратовской области у 5782 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 2895 человек, в том числе 106 за сутки.
Kursk.com 04:05
Политика
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин вместе с руководителями иностранных государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает ОТР.
Общественное телевидение России 04:56