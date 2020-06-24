24 июня на параде Победы по Красной площади впервые пройдут несколько абсолютно новых видов отечественной военной техники, сообщают в Минобороны. Среди них боевые машины пехоты Т-15 «Армата» с модулем «Кинжал» и «Курганец-25», оснащённый комплексом вооружения «Эпоха».

Какая военная техника впервые примет участие в параде Победы

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