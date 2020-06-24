Армия и оружие
Российская газетаНа Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
В Москве прошел парад Победы, задержанный из-за пандемии коронавируса на полтора месяца. Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена. 24 образца были показаны впервые.
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«Мотовилихинские заводы» представили новейшую военную технику на параде Победы в Москве
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