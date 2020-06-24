Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаНа Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

В Москве прошел парад Победы, задержанный из-за пандемии коронавируса на полтора месяца. Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена. 24 образца были показаны впервые.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Мотовилихинские заводы» представили новейшую военную технику на параде Победы в Москве

Сайт губернатора и Правительства Пермского края10:39

На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники

Российская газета09:44

На параде Победы в Москве впервые покажут новейшие пермские огнеметы

Рифей-Пермь02:30

Какую новую военную технику показали на Красной площади

Forbes08:00

«Тосочка» впервые появилась на Красной площади

ГЛАС.RU04:41

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

РИА Новости04:10

Разработчик рассказал о преимуществах новейшей ТОС-2 «Тосочка»

ТК Звезда08:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
575
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,7K
Гаджеты

Инсайдер раскрыл возможности зарядки Apple iPhone 12

Хотя теперь появились новые слухи о том, что линейка смартфонов iPhone 12 будет поддерживать еще более быструю зарядку, чем модели iPhone 11.
МИТ 08:30
Политика

В США усомнились в введении моратория на размещение ракет в Европе

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли усомнился в реальности введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, запрещенных соответствующим договором ДРСМД.
Известия 13:19
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
689
Общество

Владимир Путин вручает государственные премии России

Обычно награждение лауреатов проходит в Кремле в День России, однако в этом году церемонию решено было перенести на 24 июня, а в День России Путин награждал героев труда.
Радио Маяк 07:37
37
Общество

Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
29
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
754
Политика

Турецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ

Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.
Известия 14:08
253
Наука

Цирконий удвоил стойкость алюминиевых проводов к нагреву

Наноброня для проводов Главный недостаток алюминия, как объясняют Белов и его коллеги, состоит в том, что этот металл плохо переносит нагрев – провода на его основе начинают разрушаться уже при температуре в 150 ° С. Эту проблему можно решить, добавляя в состав сплава разные добавки.
ТАСС Наука вчера в 07:09
Футбол

Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом»

Голландский хавбек защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Интер", став одним из лидеров команды Жозе Моуриньо, выиграв Лигу чемпионов, а также являясь одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в те годы.
Soccer.ru 13:15
Политика

В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 13:29
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
162
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
1,9K
Футбол

«Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.
Российская газета 13:05
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
6,4K
Политика

Парад Победы закончился на Красной площади в Москве

В среду, 24 июня, на Красной площади в Москве прошел Парад Победы, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает агентство "Интерфакс".
Труд 05:05
1
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
699
Общество

Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину

Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45
240
Политика

Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

RT на русском 10:53
27
Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
1,5K
Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
131
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
765
Кино

Сериал «Возрождение. Осман» с Бураком Озчивитом продлят на новый сезон

Продюсер проекта Мехмет Боздаг подтвердил турецкому изданию «Акшам», что сериал продлен на второй сезон и останется в том же слоте.
Киноафиша России 04:15
2
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com вчера в 06:05
158
Гаджеты

Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня вчера в 04:00
21
Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
529
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
727
Общество

Палата адвокатов указала на самопиар защитников в деле Ефремова

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защитники в деле Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия вчера в 09:07
38
Финансы

Россияне снова понесли валюту в банки

Россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках. В мае на депозиты было внесено в общей сложности $721 млн, следует из данных ЦБ.
Газета.Ru 05:27
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
Главное