В Москве прошел парад Победы, задержанный из-за пандемии коронавируса на полтора месяца. Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена. 24 образца были показаны впервые.

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Политика В США усомнились в введении моратория на размещение ракет в Европе Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли усомнился в реальности введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, запрещенных соответствующим договором ДРСМД.

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Общество В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. 1,9K

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