Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОгнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

Отличительными особенностями новой системы является колесное шасси ("Солнцепёк" устанавливался на гусеничное), компактность, а также новые реактивные снаряды с повышенной дальностью поражения. Минобороны РФ уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2, поставки запланированы на 2021 год.
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На параде в Москве впервые показали 24 образца новой военной техники

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На параде Победы в Москве впервые покажут новейшие пермские огнеметы

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Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
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Президент Косово Тачи отменил поездку в США из-за повестки в Гаагу

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что 27 июня в Вашингтоне Косово и Сербию будут представлять Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
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«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
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В США допустили возможность продления СНВ-3

Временное продление СНВ-3 возможно при условии признания, что концепция двустороннего соглашения без Китая не работает, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
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Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
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В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

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Чтобы человек, выбравший дистанционное электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить в участковую комиссию по месту его жительства сообщение.
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В сети выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

На одном из форумов даркнета появилась двухмиллионная база данных с номерами и личными идентификаторами пользователей мессенджера Telegram.
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Звезды выступят на Мамаевом кургане в концерте в честь 75-летия Победы

Ну а знаменитый памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы - кстати, высотой 85 метров! - предстанет перед зрителями уже в новом облике, благодаря креативным визуальным, световым эффектам.
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По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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