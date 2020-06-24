Армия и оружие
РИА НовостиОгнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
Отличительными особенностями новой системы является колесное шасси ("Солнцепёк" устанавливался на гусеничное), компактность, а также новые реактивные снаряды с повышенной дальностью поражения. Минобороны РФ уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2, поставки запланированы на 2021 год.
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«Мотовилихинские заводы» представили новейшую военную технику на параде Победы в Москве
Сайт губернатора и Правительства Пермского края10:39
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Футбол
«Сельта» Смолова переиграла «Реал Сосьедад»
"Сельта" переиграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости 14:07
Экономика
МВФ прогнозирует падение российского ВВП
Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
Вести.Ru 11:19
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Политика
Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
Шоу-бизнес
Участник группы «Иванушки International» переезжает жить в Испанию
Турченко сказал, что считает Испанию одной из самых лучших стран для комфортного проживания.
RuNews24.ru 04:55
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings 15:14
Политика
Президент Косово Тачи отменил поездку в США из-за повестки в Гаагу
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что 27 июня в Вашингтоне Косово и Сербию будут представлять Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.
REGNUM 15:38
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Экономика
«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале
«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
Политика
В США допустили возможность продления СНВ-3
Временное продление СНВ-3 возможно при условии признания, что концепция двустороннего соглашения без Китая не работает, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 14:02
Политика
Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
Общество
В ЦИК рассказали о перестраховке от неоднократного голосования
Чтобы человек, выбравший дистанционное электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить в участковую комиссию по месту его жительства сообщение.
ТАСС 13:47
Технологии
В сети выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
На одном из форумов даркнета появилась двухмиллионная база данных с номерами и личными идентификаторами пользователей мессенджера Telegram.
МедиаПоток 08:48
Культура
Звезды выступят на Мамаевом кургане в концерте в честь 75-летия Победы
Ну а знаменитый памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы - кстати, высотой 85 метров! - предстанет перед зрителями уже в новом облике, благодаря креативным визуальным, световым эффектам.
Российская газета вчера в 11:08
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
Политика
Роджер Уотерс: Важно помнить, что именно русские разгромили нацистов
Российская газета 12:21
Футбол
Шинник — Урал 0:2
Коммерсантъ Екатеринбург 11:54
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18