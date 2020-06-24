Отличительными особенностями новой системы является колесное шасси ("Солнцепёк" устанавливался на гусеничное), компактность, а также новые реактивные снаряды с повышенной дальностью поражения. Минобороны РФ уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2, поставки запланированы на 2021 год.

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

Экономика МВФ прогнозирует падение российского ВВП Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году. 228

Политика Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле. 959

Политика Президент Косово Тачи отменил поездку в США из-за повестки в Гаагу Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что 27 июня в Вашингтоне Косово и Сербию будут представлять Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти. 10

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду. 2,3K

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,7K

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 260

Экономика «Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале «Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании. 2

Политика В США допустили возможность продления СНВ-3 Временное продление СНВ-3 возможно при условии признания, что концепция двустороннего соглашения без Китая не работает, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. 51

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 766

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 1,3K

Общество В ЦИК рассказали о перестраховке от неоднократного голосования Чтобы человек, выбравший дистанционное электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить в участковую комиссию по месту его жительства сообщение. 1

Технологии В сети выложили базу данных миллионов пользователей Telegram На одном из форумов даркнета появилась двухмиллионная база данных с номерами и личными идентификаторами пользователей мессенджера Telegram. 531

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,9K

Происшествия Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду. 2