Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОгнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

Отличительными особенностями новой системы является колесное шасси ("Солнцепёк" устанавливался на гусеничное), компактность, а также новые реактивные снаряды с повышенной дальностью поражения. Минобороны РФ уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2, поставки запланированы на 2021 год.
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