Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОгнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

Отличительными особенностями новой системы является колесное шасси ("Солнцепёк" устанавливался на гусеничное), компактность, а также новые реактивные снаряды с повышенной дальностью поражения. Минобороны РФ уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2, поставки запланированы на 2021 год.
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Разработчик рассказал о преимуществах новейшей ТОС-2 «Тосочка»

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Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

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Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

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«Панцирь-СМ» и «Торнадо-С» впервые приняли участие в Параде Победы на Красной площади

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«Тосочка» впервые появилась на Красной площади

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Впервые на Параде на Красной площади представлена огнеметная система ТОС-2

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Алексей Хлопотов: «Тосочка» - не конкурент «Солнцепеку», а боевая подруга

Вестник Мордовиивчера в 05:08
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Политика

Лидеры девяти стран приедут на парад Победы в России

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Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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В Петербурге задержали активистов из-за листовок о голосовании по поправкам в Конституцию

В Петербурге задержали троих активистов из-за агитационных листовок о голосовании по поправкам в Конституцию.
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 06:32
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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

РИА Новости 08:01
Общество

Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл

Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.
Pravda.Ru 04:50
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Общество

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Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Матч Кубка России «Шинник» – «Урал» пройдёт без зрителей

Финал пройдёт в Екатеринбурге 25 июля. РФС назначил арбитров на матч Кубка России «Шинник» – «Урал»
Metaratings 22 июня в 06:59
Армия и оружие

В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.
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Налог на самозанятых распространят на всю Россию

Налоговый режим для самозанятых вскоре смогут распространить на всю Россию, заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам, трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».
Lenta.ru вчера в 10:42
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Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи

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Segway сворачивает производство электроскутеров

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Кокорин высказался о ситуации с Ефремовым

Газета.Ru 07:59
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Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
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Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
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Газета.Ru 04:15
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Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
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Футбол

ЦСКА подписал контракт с Гогричиани

ПФК ЦСКА подписал контракт с молодым атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Ранее россиянин выступал за молодежную команду «Ростова».
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Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Появились изображения новых кроссоверов Toyota

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Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

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Здоровье

Коронавирусом заболели 12 медиков глазной больницы в Воронеже

В Воронежской областной офтальмологической больнице новой коронавирусной инфекцией заболели 12 медработников и двое сотрудников, которые не работали с пациентами.
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Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе

Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на очевидца.
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
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Шоу-бизнес

Певица Алена Кравец заявила о преследовании из-за смерти Норкиной

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Почему влияет на обоняние коронавирус

МедиаПоток 22 июня в 07:09
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл вчера в 07:20
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