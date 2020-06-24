Армия и оружие
РИА НовостиОгнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
Отличительными особенностями новой системы является колесное шасси ("Солнцепёк" устанавливался на гусеничное), компактность, а также новые реактивные снаряды с повышенной дальностью поражения. Минобороны РФ уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2, поставки запланированы на 2021 год.
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Алексей Хлопотов: «Тосочка» - не конкурент «Солнцепеку», а боевая подруга
Вестник Мордовиивчера в 05:08
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Политика
Лидеры девяти стран приедут на парад Победы в России
Политическая Экспертиза вчера в 05:59
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Происшествия
В Петербурге задержали активистов из-за листовок о голосовании по поправкам в Конституцию
В Петербурге задержали троих активистов из-за агитационных листовок о голосовании по поправкам в Конституцию.
Новая газета вчера в 12:43
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
Общество
Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл
Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.
Pravda.Ru 04:50
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Футбол
Матч Кубка России «Шинник» – «Урал» пройдёт без зрителей
Финал пройдёт в Екатеринбурге 25 июля. РФС назначил арбитров на матч Кубка России «Шинник» – «Урал»
Metaratings 22 июня в 06:59
Армия и оружие
В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы
Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.
REGNUM 06:06
Общество
Налог на самозанятых распространят на всю Россию
Налоговый режим для самозанятых вскоре смогут распространить на всю Россию, заявил президент Владимир Путин во время обращения к гражданам, трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».
Lenta.ru вчера в 10:42
Происшествия
Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи
РИА Новости 04:18
Происшествия
Кокорин высказался о ситуации с Ефремовым
Газета.Ru 07:59
Политика
Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого
Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22 июня в 09:26
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
Футбол
ЦСКА подписал контракт с Гогричиани
ПФК ЦСКА подписал контракт с молодым атакующим полузащитником Гочей Гогричиани. Ранее россиянин выступал за молодежную команду «Ростова».
Bobsoccer 04:13
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Авто
Появились изображения новых кроссоверов Toyota
В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota.
Автоновости дня вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович
Evo-rus.com 05:52
Здоровье
Коронавирусом заболели 12 медиков глазной больницы в Воронеже
В Воронежской областной офтальмологической больнице новой коронавирусной инфекцией заболели 12 медработников и двое сотрудников, которые не работали с пациентами.
Обозреватель Врн 02:53
Авто
Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок
Корейские Hyundai Solaris и KIA Rio за аналогичный период дорожали 2 раза и прибавили в общей сложности по 20 000 рублей или 2,7 и 2,6 процента соответственно.
Тарантас Ньюс 07:35
Происшествия
Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе
Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Наука
Почему влияет на обоняние коронавирус
МедиаПоток 22 июня в 07:09
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл вчера в 07:20