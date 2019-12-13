Происшествия
RT на русскомПожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен. Об этом сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 06:09, Ашберн
Политика
Лукашенко допустил переговоры с Россией по «больным вопросам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил еще несколько раундов переговоров с Россией по "больным вопросам".
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Происшествия
В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Политика
В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения
Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Интернет
«Яндекс» вступился за Nginx после обысков
Накануне стало известно, что в офисе Nginx прошли обыски.
Политика
Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании
Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Музыка
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года
Общество
Росстат отчитался о естественной убыли населения в России
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Спорт
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде
В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Происшествия
Экс-строителю Восточного заменили условный срок на реальный
Приморский городской суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, занималась строительством космодрома Восточный), сообщили РБК в пресс-службе суда.
Общество
Новый способ оплаты введут на ЗСД
В «Магистрали Северной столицы» ожидают, что услуга будет востребован, так как процент оплаты банковскими картами среди тех, кто еще не пользуется транспондерами, быстро растет.
Футбол
Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гинера от футбола
Известный Блогер Василий Уткин прокомментировал решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца.
Политика
Врио губернатора Иркутской области прилетел в регион
Бывший заместитель главы МЧС Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в четверг, 12 декабря, указом президента России.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Политика
Скабеева раскритиковала ответ Зеленского на слова Путина про газ
Телеведущая Ольга Скабеева посчитала неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику президента РФ Владимира Путина о газе.
Армия и оружие
Хафтар объявил о начале решающего сражения в столице Ливии
Здоровье
В Якутии корью заболели уже 13 человек
В Якутии число заболевших корью увеличилось до 13 человек. Это данные регионального минздрава.
Политика
В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу губернаторов
«Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях», — пояснил Песков.
Общество
Путин проедет на поезде по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Культура
В столице вручат премии ЦФО в области искусства и литературы
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Футбол
Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства
Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".