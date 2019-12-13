Происшествия

RT на русскомRT на русскомПожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен. Об этом сообщил глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
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Создана межведомственная комиссия по расследованию ЧП на «Адмирале Кузнецове»

Интерфакс06:03

Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен

Коммерсантъ04:08

На «Адмирале Кузнецове» потушили пожар

РИА Новости03:18

Пожар на «Адмирале Кузнецове» ликвидировали спустя почти сутки

Большое Радио03:16

На крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске ликвидировали открытое горение

Nord-News02:29

Пожар на «Адмирале Кузнецове» полностью потушили

ТАСС03:24

Пожар на «Кузнецове»: Дым в зарубежных СМИ

Северпост04:45
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Политика

Лукашенко допустил переговоры с Россией по «больным вопросам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил еще несколько раундов переговоров с Россией по "больным вопросам".
DP.RU 05:59
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Происшествия

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
RT на русском 05:54
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Политика

В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском 04:47
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Газета.Ru 05:13
Интернет

«Яндекс» вступился за Nginx после обысков

Накануне стало известно, что в офисе Nginx прошли обыски.
Ведомости 04:15
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru 11 декабря в 04:28
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК 11 декабря в 16:29
Спорт

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде

В Кремле не обсуждают проведение в РФ игр, альтернативных Олимпиаде.
Piter.tv 04:46
Происшествия

Экс-строителю Восточного заменили условный срок на реальный

Приморский городской суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК, занималась строительством космодрома Восточный), сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 03:27
Общество

Новый способ оплаты введут на ЗСД

В «Магистрали Северной столицы» ожидают, что услуга будет востребован, так как процент оплаты банковскими картами среди тех, кто еще не пользуется транспондерами, быстро растет.
МР7.ру 03:26
Футбол

Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гинера от футбола

Известный Блогер Василий Уткин прокомментировал решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца.
Чемпионат 06:05
Политика

Врио губернатора Иркутской области прилетел в регион

Бывший заместитель главы МЧС Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в четверг, 12 декабря, указом президента России.
Lenta.ru 00:43
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Известия 04:02
Политика

Скабеева раскритиковала ответ Зеленского на слова Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева посчитала неудачным ответ президента Украины Владимира Зеленского на шуточную реплику президента РФ Владимира Путина о газе.
iReactor 02:12
Армия и оружие

Хафтар объявил о начале решающего сражения в столице Ливии

Военное дело вчера в 13:35
Здоровье

В Якутии корью заболели уже 13 человек

В Якутии число заболевших корью увеличилось до 13 человек. Это данные регионального минздрава.
YakutiaPrime.ru 11 декабря в 13:02
Политика

В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу губернаторов

«Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности, судит об экономических параметрах региона и о действиях в нестандартных, в том числе и чрезвычайных ситуациях», — пояснил Песков.
URA.Ru 05:11
Общество

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Lenta.ru вчера в 04:15
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Культура

В столице вручат премии ЦФО в области искусства и литературы

Live24 вчера в 00:04
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Общество

«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
Футбол

Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Вести.Ru 05:27
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