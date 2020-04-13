Очаги возгорания в Чернобыльской зоне находятся в нескольких километрах от хранилищ с радиоактивными отходами, ситуация критическая. Об этом заявил член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.

Огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами

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