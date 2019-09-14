Энергетика
РЕН ТВОграничение газопровода OPAL для «Газпрома» вступило в силу
Оператор газопровода OPAL ограничил использование мощностей для "Газпрома" с начала газовых суток 14 сентября, в 7:00 мск. С этого момента российская компания сможет использовать 15,86 млн кВт.ч в час, что равно 36,8 млн куб. м в сутки, или 12,3 млрд кубометров в годовом исчислении.
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