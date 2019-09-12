Политика

ТАССТАССОграничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".
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«Газпром» снизил поставки через Opal

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:02, Вашингтон
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с РФ по транзиту газа, которые запланированы на следующую неделю.
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Началась эвакуация понтонов после ЧП на полигоне под Северодвинском

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Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
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МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321

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