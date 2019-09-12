Политика
ТАССОграничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".
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Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Хоккей
Марнер подписал контракт с «Торонто» на 65 млн долларов
Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Митчелл Марнер подписал новый контракт с клубом.
Sport24.ru вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Политика
Боец украинской «Альфы» погиб в ходе секретной спецоперации
Одесский информационный ресурс "Думская" сообщил, что в ходе секретной спецоперации СБУ на территории области погиб боец СБУ из подразделения "Альфа".
Pravda.Ru 03:48
Политика
Кучма сомневается в выполнении Зеленским Минских соглашений
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу экс-президент Украины Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" настоятельно потребуют от Украины последовательных действий по исполнению Минских соглашений, но президент Зеленский не будет этого делать.
Российская газета 01:59
Политика
«Газпром» по решению суда снижает загрузку газопровода OPAL
"Газпром" по решению суда снижает загрузку газопровода OPAL - это восточное продолжение от морской магистрали "Северного потока".
Эхо Москвы 02:11
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Происшествия
До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru 12 сентября в 10:25
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее госпитализации
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, опроверг появившиеся в СМИ слухи о ее госпитализации.
Актуальные Новости вчера в 08:13
Транспорт
ЦОДД: на выходных в Москве ограничат движение на нескольких улицах
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили об изменении схемы проезда на нескольких участках столичных дорог из-за массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 19:23
Политика
Киев готов к переговорам с Россией по транзиту газа на следующей неделе
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с РФ по транзиту газа, которые запланированы на следующую неделю.
РИА Новости 03:25
Политика
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Происшествия
В Таиланде потерявшийся пес четыре года ждал своих хозяев и дождался
МИР 24 вчера в 05:47
Политика
Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ вчера в 12:23
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post вчера в 06:13
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40
Армия и оружие
Флагман Тихоокеанского флота провел ракетные стрельбы в Тихом океане
Флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг» в ходе учений в Тихом океане выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан», уничтожив «надводный корабль» условного противника на расстоянии около 500 км, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.
Взгляд.ру вчера в 23:20
Политика
В Крыму предложили Зеленскому провести референдум
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Авто
Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер
Компания Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер, который должен стать самым бюджетным SUV в линейке бренда.
Новые автомобили 12 сентября в 03:33
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Наука
Микроскопия без микроскопа: красота кодирования генов
Технология базируется на впрыскивании в клетки специальных маркеров, представляющих собой синтезированные фрагменты ДНК.
Популярная механика 03:19
Наука
На Менделеевском съезде высоко оценили разработки ИПНГ СО РАН
Менделеевские съезды проводятся каждые 4–5 лет в основных научных и культурных центрах России, чтобы определить главные направления развития отечественной химической науки и промышленности.
SakhaLife.ru 12 сентября в 20:24
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05