с чего всё началось

Суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Политика Украина отменила встречу лидеров «нормандской четверки» Украинский глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" переносится на неопределенное время из-за России.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.

Происшествия Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.

Авто Самые возрастные покупатели Toyota выбирают LC Prado и Hilux В свою очередь владельцы Yaris и Corolla в среднем имеют возраст в 37 лет, а самыми молодыми являются владельцы Toyota Camry - 36 лет.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Происшествия Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.

Общество Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Гаджеты Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.

Политика Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.

Экономика В Госдуму внесли законопроект о внесудебном банкротстве граждан В России предложили ввести новый для законодательства страны внесудебный порядок признания гражданина банкротом.

Общество Оренбуржцев ожидает резкое похолодание Как сообщают синоптики, хозяйствующий в Оренбурге обширный антициклон начнет постепенно отступать.

Политика WP узнала имя кандидата на место помощника Трампа по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп в рамках подбора кандидатов на должность нового помощника национальной безопасности провел беседу со специальным представителем США по делам заложников Робертом О’Брайеном.

Происшествия В Подмосковье фура обрушила пешеходный мост и перекрыла трассу Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошел на втором километре трассы А-107.