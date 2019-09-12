Политика
ТАССОграничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".
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с чего всё началось
«По оценке Федерального сетевого агентства, у "Газпрома" есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки, для того чтобы выполнить свои обязательства по отношению к Европейскому союзу», - сказано в релизе.ТК Звездавчера в 10:35
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:42, Вашингтон
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее госпитализации
Актуальные Новости вчера в 08:13
Политика
Украина отменила встречу лидеров «нормандской четверки»
Украинский глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что встреча лидеров "нормандской четверки" переносится на неопределенное время из-за России.
Российский Диалог 02:06
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM вчера в 08:56
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости вчера в 09:26
Авто
Самые возрастные покупатели Toyota выбирают LC Prado и Hilux
В свою очередь владельцы Yaris и Corolla в среднем имеют возраст в 37 лет, а самыми молодыми являются владельцы Toyota Camry - 36 лет.
32CARS.ru вчера в 08:56
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика
Зеленский сообщил условия выборов в Донбассе
Мойка78 вчера в 21:54
Баскетбол
Сборные Испании и Аргентины по баскетболу сыграют в финале ЧМ
Российская газета вчера в 10:55
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости вчера в 11:33
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости вчера в 15:56
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
Взгляд.ру вчера в 07:19
Общество
Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет
В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:50
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK вчера в 05:41
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура
Sport.ru вчера в 13:59
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
Общество
Италия начнет платить за переезды в города
Российская газета 12 сентября в 08:42
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о внесудебном банкротстве граждан
В России предложили ввести новый для законодательства страны внесудебный порядок признания гражданина банкротом.
Парламентская газета 12 сентября в 08:03
Политика
Сноуден сообщил о своей тайной женитьбе в России
РБК вчера в 18:17
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости вчера в 18:07
Общество
Оренбуржцев ожидает резкое похолодание
Как сообщают синоптики, хозяйствующий в Оренбурге обширный антициклон начнет постепенно отступать.
Orenday.ru 02:08
Политика
WP узнала имя кандидата на место помощника Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в рамках подбора кандидатов на должность нового помощника национальной безопасности провел беседу со специальным представителем США по делам заложников Робертом О’Брайеном.
РБК 00:34
Происшествия
В Подмосковье фура обрушила пешеходный мост и перекрыла трассу
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошел на втором километре трассы А-107.
RuNews24.ru вчера в 02:47
Экономика
Набиуллина допустила реформу в распределении сверхдоходов от нефти
Центральный банк готов обсуждать смягчение бюджетного правила — механизма, в рамках которого правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти не на текущие экономические расходы, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ).
РБК вчера в 06:24