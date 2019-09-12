Политика
REGNUMОграничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
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с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте немецкой компании.Коммерсантъвчера в 14:20
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Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
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Российская газета вчера в 23:48
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Главный тренер СКА Алексей Кудашов назвал состав команды на суперматч против московского ЦСКА.
Московский Комсомолец вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
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Московский Комсомолец вчера в 06:27
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Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Происшествия
До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Фигурное катание
Медведева стала второй на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic, который проходит в Канаде.
Российская газета вчера в 19:14
Политика
Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
RT на русском вчера в 12:56
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК вчера в 08:47
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Культура
Юрий Дудь в третий раз получил премию «Человек года»
Суть событий 11 сентября в 05:19
Космос
Открытие крымского астронома заметили на Гавайях
В обсерватории на Гавайях отмечают, что комета C/2019 Q4 обнаружена российским астрономом Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года, передает ТАСС.
Вести Крым 01:14
Авто
Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест»
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Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета вчера в 10:15
Происшествия
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде
Известия вчера в 20:46
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Виторган сидел с сыном в день свадьбы Собчак с Богомоловым
В пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Вечерняя Москва 00:19
Политика
Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
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Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
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ForPost вчера в 07:39
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Политика
Трамп назвал президента Египта своим любимым диктатором, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп на полях саммита "Большой семерки" во Франции назвал главу Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси своим любимым диктатором, сообщил Wall Street Journal со ссылкой на очевидцев.
РИА Новости 01:39
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия вчера в 09:30
Гаджеты
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Осенью 2019 года эксперты Роскачества пополнили масштабное исследование смартфонов итогами испытаний 23 новинок, в результате чего в рейтинге устройств, сформированном летом этого же года, произошли изменения.
Роскачество вчера в 01:00