с чего всё началось

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Политика Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Единоборства Путин лично поздравил Хабиба с победой над Порье Президент России Владимир Путин лично поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Армия и оружие Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114 Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.

Политика Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.

Экономика Алексей Текслер поставил задачу увеличить реальные доходы южноуральцев Особое внимание руководитель Челябинской области уделил росту доходов южноуральцев, как минимум на уровне инфляции.

Шоу-бизнес Певица Адель подала на развод с супругом-бизнесменом Стало известно, что Адель уже подала в суд необходимые документы для развода. Что стало причиной разрушения счастливого брака — неизвестно.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Экономика Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.

Экономика Чубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс.

Политика Россия и Чехия договорились о снятии ограничений на полеты Авиационные власти России и Чехии пришли к договоренности об отмене ограничений на полеты между российским аэропортом Жуковский и Прагой.

Гаджеты Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.

Гаджеты Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.

Шоу-бизнес Врачи отказались отрезать «руки-базуки» Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.

Гаджеты Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4 В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.

Политика Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение повысить зарплату полицейским, но сократить их численность, передает "Интерфакс".

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Происшествия Грузовик обрушил пешеходный мост в Подмосковье В ночь на 13 сентября грузовой автомобиль снес пешеходный мост, который расположился над трассой А-107 в Наро-Фоминске.