Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

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