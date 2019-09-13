Энергетика
REGNUMОграничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
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Политика
На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»
Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru вчера в 18:39
Общество
Владельцы устричных ферм в Крыму заявили о надзорных «репрессиях»
Предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Авто
Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ
Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.
Vevby.ru вчера в 07:19
Авто
Volkswagen из-за санкций может прекратить сотрудничество с «ГАЗ»
Из-за санкций Daimler AG еще в прошлом году прекратил производство Mercedes-Benz Sprinter Classic на предприятии российской компании.
Tvoe-avto.com 12 сентября в 13:28
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.
РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 12 сентября в 07:01
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
BFM.ru вчера в 13:10
Политика
В Крыму предложили Зеленскому провести референдум
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Авто
У нового внедорожника Audi дроны заменяют фары
На автосалоне во Франкфурте Audi продемонстрировала свой проект AI:TRAIL quattro.
DriveNN.ru 11 сентября в 10:31
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Политика
Депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое «исчезновение»
Победивший на выборах в Мосгордуму в 3-м округе Александр Соловьев («Справедливая Россия») рассказал, почему его не могли найти после оглашения результатов выборов.
Коммерсантъ 03:39
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее госпитализации
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, опроверг появившиеся в СМИ слухи о ее госпитализации.
Актуальные Новости вчера в 08:13
Авто
Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест»
Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.
Тарантас Ньюс 12 сентября в 15:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала первое фото в свадебном платье
Напомним, что в одном из недавних интервью журналистка призналась, что накануне свадебной церемонии она и Константин Богомолов обвенчаются.
Kleo.ru вчера в 05:59
Гаджеты
Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro
Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru вчера в 10:17
Политика
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Политика
Киев готов к переговорам с Россией по транзиту газа на следующей неделе
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с РФ по транзиту газа, которые запланированы на следующую неделю.
РИА Новости 03:25
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Кино
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском вчера в 11:20
Экономика
Чубайс назвал силовиков главным «тормозом» российской экономики
Развитие российской экономики тормозят чрезмерное влияние силовых структур, считает глава «Роснано» и бывший министр финансов России Анатолий Чубайс.
Первое антикоррупционное вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу
Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.
Телепрограмма вчера в 23:55
Общество
Росстандарт выявил недолив на каждой пятой АЗС
На каждой пятой (19%) автозаправке в России не доливают топливо, пишет газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта в 2019 году.
РБК вчера в 00:45