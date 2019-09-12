Политика

Газета.RuГазета.RuОператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям

Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости". Ограничение будет действовать с 7.00 мск.
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с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте
 немецкой компании.
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