Политика
Газета.RuОператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости". Ограничение будет действовать с 7.00 мск.
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с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте немецкой компании.Коммерсантъ14:20
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
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Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, укрывающийся в России, заявил, что готов вернуться в США, если суд над ним будет проходить при участии присяжных заседателей и им предоставят доступ к засекреченным данным.
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