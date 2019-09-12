с чего всё началось

Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости". Ограничение будет действовать с 7.00 мск.

Футбол Зенит — Арсенал (Тула) 3:1 В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Нормандская четверка подпишет ряд документов по Донбассу В рамках предстоящего саммита в нормандском формате лидеры России, Украины, Германии и Франции подпишут документы по донбасскому урегулированию, подготовка которых уже идет.

Шоу-бизнес Кадры венчания Собчак и Богомолова: в храме были только близкие В Храме у Никитских ворот состоялась церемония венчания телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Авто Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест» В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.

Космос Открыта первая межзвездная комета Астроном Геннадий Борисов из поселка Научного Бахчисарайского района открыл комету, которая, по его мнению, является первым известным межзвездным объектом такого рода.

Энергетика «Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Политика Сноуден назвал условие для возвращения в США Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, укрывающийся в России, заявил, что готов вернуться в США, если суд над ним будет проходить при участии присяжных заседателей и им предоставят доступ к засекреченным данным.

Политика Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.

Авто Удешевленный Kia Rio стал глобальной моделью Новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.

Политика Кремль оценил призыв Зеленского сохранять антироссийские санкции В Кремле негативно оценили заявление Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций.

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Общество 56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.

Политика Оранжевый Трамп объяснил цвет своей кожи Президент США Дональд Трамп объяснил, почему у него почти на всех фото и видео цвет лица с явным оранжевым оттенком.