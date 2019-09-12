с чего всё началось

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

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