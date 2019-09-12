Политика
REGNUMОграничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
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с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте немецкой компании.Коммерсантъвчера в 14:20
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Первый канал изменил систему голосования на шоу «Голос»
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Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече
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Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
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Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
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Дни.ру вчера в 09:28
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Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
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Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
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РИА Новости вчера в 23:53
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В Москве перекроют Садовое кольцо из-за парада городской техники
Как сообщается на сайте мэра Москвы, парад городской техники пройдет 14 сентября.
РБК вчера в 11:54
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Авто
Удешевленный Kia Rio стал глобальной моделью
Новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
Новые автомобили вчера в 10:14
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru 12 сентября в 20:56
Авто
«ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Автомобиль получил модернизированный передний мост со ШРУСами, новую раздаточную коробку с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом и измененную конструкцию поворотных кулаков.
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Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости вчера в 15:43
Здоровье
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru 12 сентября в 16:01
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 09 сентября в 08:02
Политика
Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ вчера в 12:23
Культура
Минтимер Шаймиев и Принц Карим Ага Хан IV посетили Казанский Кремль
Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», после посещения Кремля гости отправились в театр оперы и балета, где состоится церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры.
Татар-информ вчера в 07:41
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Что означает отметка GCL в водительских правах?
Владельцы водительских удостоверений нового образца, изготовленных в виде пластиковой карточки, могут обнаружить на их обратной стороне отметку GCL.
Аргументы и Факты вчера в 17:03
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Певица Адель подала на развод с супругом-бизнесменом
Стало известно, что Адель уже подала в суд необходимые документы для развода. Что стало причиной разрушения счастливого брака — неизвестно.
OAnews вчера в 19:11
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Трамп назвал президента Египта своим «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
Российская газета вчера в 20:34
Армия и оружие
Эсминец США без разрешения Китая вошел в воды Парасельских островов
В КНР заявили о неоспоримых суверенных правах на острова в Южно-Китайском море и близлежащие акватории Ракетный эсминец американской армии без разрешения правительства Китая вошел в территориальные воды Парасельских островов, сообщило китайское Минобороны.
Аргументы и Факты вчера в 11:34
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
По данным австралийских исследователей, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.
Российская газета 11 сентября в 00:10
Фигурное катание
Медведева стала второй на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic, который проходит в Канаде.
Российская газета вчера в 19:14
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16