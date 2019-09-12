с чего всё началось

Культура В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.

Политика Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки» "Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.

Футбол Сульшер надеется, что де Хеа завершит карьеру в «МЮ» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер надеется, что вратарь Давид де Хеа продлит контракт с клубом.

Экономика Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4% в 2020 году Индексация коснется не вошедших в майский указ президента от 2012 года работников бюджетных учреждений и осуществится 1 октября 2020 года.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Шоу-бизнес У Рианны появился внушительный живот 31-летняя звезда предпочитает посещать крупные премии и рауты, да и то, потому что это предусмотрено контрактами.

Политика Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.

Происшествия В СК сообщили об участившихся случаях исчезновения детей В российском Следственном комитете заявили о 7%-ом росте числа случаев исчезновения малолетних детей.

Авто Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

Происшествия Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Футбол Зенит — Арсенал (Тула) 3:1 В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Происшествия Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.

Общество Деми Мур рассказала о выкидыше и алкоголизме Звезда "Привидения" Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала и дала два интервью, приуроченных к выходу ее мемуаров, в которых она рассказывает об отношениях с актером Эштоном Кутчером, неудачных попытках забеременеть в 42 года и постоянной борьбе с алкоголизмом и зависимостью от болеутоляющих.

Гаджеты Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.