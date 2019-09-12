Политика

REGNUMREGNUMОграничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
Читать в источнике
Комментировать107
с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте
 немецкой компании.
Коммерсантъ14:20

Подробнее о событии

Немецкий регулятор запретил «Газпрому» использовать допмощности OPAL

РИА Новости08:43

Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора

ТАСС09:20

OPAL ограничит доступ «Газпрома» к мощностям утром 14 сентября

RT на русском09:15

Доступ «Газпрома» к мощностям газопровода Opal ограничат утром 14 сентября

ПРАЙМ09:15

OPAL исполнит решение суда по «Газпрому» к утру 14 сентября

News.ru09:48

Регулятор ФРГ запретил «Газпрому» использовать допмощности OPAL

Радио Sputnik09:40

Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL будет ограничен утром 14 сентября

RuNews24.ru15:13
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:53, Вашингтон
Культура

В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя

Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Политика

Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку

РИА Новости 07:18
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Наука

Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты

Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Киберспорт

Игроки Team Liquid покинули организацию

CyberSport.ru 09:06
Экономика

Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья

По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 11 сентября в 07:55
Политика

Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»

"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Футбол

Сульшер надеется, что де Хеа завершит карьеру в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер надеется, что вратарь Давид де Хеа продлит контракт с клубом.
Спорт-Экспресс 06:01
Общество

Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро

РИА Новости 08:46
Экономика

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4% в 2020 году

Индексация коснется не вошедших в майский указ президента от 2012 года работников бюджетных учреждений и осуществится 1 октября 2020 года.
Gazeta.SPb 08:22
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

РИА Новости 18:00
Энергетика

Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес

У Рианны появился внушительный живот

31-летняя звезда предпочитает посещать крупные премии и рауты, да и то, потому что это предусмотрено контрактами.
Paparazzi.ru 10:53
Политика

Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали

Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме

СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM 08:56
Происшествия

В СК сообщили об участившихся случаях исчезновения детей

В российском Следственном комитете заявили о 7%-ом росте числа случаев исчезновения малолетних детей.
Суть событий 11 сентября в 12:24
Авто

Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ

Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.
Vevby.ru 07:19
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Происшествия

Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек

Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости 15:43
Здоровье

Вероника Скворцова: В диспансеризацию включат скрининги для пожилых

Российская газета 08:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре

Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 14:52
Культура

Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»

Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Происшествия

Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири

Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Общество

Деми Мур рассказала о выкидыше и алкоголизме

Звезда "Привидения" Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала и дала два интервью, приуроченных к выходу ее мемуаров, в которых она рассказывает об отношениях с актером Эштоном Кутчером, неудачных попытках забеременеть в 42 года и постоянной борьбе с алкоголизмом и зависимостью от болеутоляющих.
Газета.Ru 16:40
Гаджеты

Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры

Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза 20:03
Шоу-бизнес

«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»

Владимир Шевельков, сыгравший в серии фильмов «Гардемарины» князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли.
Рамблер 14:18
Космос

На Байконуре началась финальная подготовка к пуску ракеты «Союз-ФГ»

РИА Новости 04:44
Футбол

«Лион» упустил победу в матче с «Амьеном»

Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом».
ProstoProSport 16:42
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное