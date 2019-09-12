Политика
REGNUMОграничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
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с чего всё началось
Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами будет ограничен к 07:00 мск 14 сентября, сообщается на сайте немецкой компании.Коммерсантъ14:20
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Культура
В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя
Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Наука
Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты
Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Киберспорт
Игроки Team Liquid покинули организацию
CyberSport.ru 09:06
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 11 сентября в 07:55
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Футбол
Сульшер надеется, что де Хеа завершит карьеру в «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер надеется, что вратарь Давид де Хеа продлит контракт с клубом.
Спорт-Экспресс 06:01
Экономика
Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4% в 2020 году
Индексация коснется не вошедших в майский указ президента от 2012 года работников бюджетных учреждений и осуществится 1 октября 2020 года.
Gazeta.SPb 08:22
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
У Рианны появился внушительный живот
31-летняя звезда предпочитает посещать крупные премии и рауты, да и то, потому что это предусмотрено контрактами.
Paparazzi.ru 10:53
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM 08:56
Происшествия
В СК сообщили об участившихся случаях исчезновения детей
В российском Следственном комитете заявили о 7%-ом росте числа случаев исчезновения малолетних детей.
Суть событий 11 сентября в 12:24
Авто
Стала известна стоимость нового грузовика КамАЗ
Стала известна стоимость нового грузового автомобиля КамАЗ-54901.
Vevby.ru 07:19
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Происшествия
Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости 15:43
Здоровье
Вероника Скворцова: В диспансеризацию включат скрининги для пожилых
Российская газета 08:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
В матче девятого тура чемпионата России по футболу в пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 14:52
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Общество
Деми Мур рассказала о выкидыше и алкоголизме
Звезда "Привидения" Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала и дала два интервью, приуроченных к выходу ее мемуаров, в которых она рассказывает об отношениях с актером Эштоном Кутчером, неудачных попытках забеременеть в 42 года и постоянной борьбе с алкоголизмом и зависимостью от болеутоляющих.
Газета.Ru 16:40
Гаджеты
Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза 20:03
Шоу-бизнес
«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»
Владимир Шевельков, сыгравший в серии фильмов «Гардемарины» князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли.
Рамблер 14:18
Футбол
«Лион» упустил победу в матче с «Амьеном»
Футболисты «Амьена» в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Лионом».
ProstoProSport 16:42