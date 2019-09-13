С утра 14 сентября вступят в силу новые ограничения, которые ввела компания OPAL Gastransport GmbH, для российского "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода. Об этом говорится в сообщении оператора.

Ограничения OPAL по доступу «Газпрома» вступают в силу

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