Энергетика

Газета.RuГазета.RuОграничения OPAL по доступу «Газпрома» вступают в силу

С утра 14 сентября вступят в силу новые ограничения, которые ввела компания OPAL Gastransport GmbH, для российского "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода. Об этом говорится в сообщении оператора.
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