Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

RT на русском10:11

Что произошло за день: понедельник, 25 мая

Интерфакс13:45

В Москве смягчают меры, в Японии отменяют ЧС. Главное о коронавирусе за 25 мая

ТАСС12:16

В АТОР оценили планы снять ограничения для внутреннего туризма

Известия12:08

В правительстве анонсировали поэтапное открытие туристического сезона в России

Газета.Ru14:23

С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

Коммерсантъ10:06

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

РИА Новости10:30
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Общество

СПЧ призвал перенести срок окончания летнего призыва

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) рекомендует перенести срок окончания летнего призыва с 15 июля на более позднюю дату, так как в связи с изменением даты проведения ЕГЭ необходимо обеспечить всех абитуриентов правом поступать в высшие образовательные учреждения, сообщается на сайте совета.
РИА Новости 13:08
Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
Происшествия

В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел

Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
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Наука

Пережившие клиническую смерть пациенты шокировали ученых рассказами

Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:11
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Общество

В Москве могут разрешить открыть летние веранды при кафе и ресторанах

Ранее сегодня Владимир Ефимов заявил, что в Москве на следующем этапе снятия ограничений нужно будет открывать непродовольственную торговлю, а после этого — сферу бытовых услуг.
Коммерсантъ 15:04
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Общество

На Украине выпустили игру с парадом Гитлера на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр выпустили в продажу новую стратегию, в которой обыгрываются альтернативные версии исторических событий.
Московский Комсомолец 12:33
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Политика

Америка: Россия может напасть на Украину

Американские аналитики считают, что в Крыму критическая ситуация, и без воды Украины не обойтись, к тому же, подчеркивается, что осадков в этом году было мало.
ФедералПресс 09:33
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Политика

На Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу

Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу.
Известия 11:44
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Гаджеты

Обнародованы цены всех моделей нового iPhone 12

Народные новости 06:02
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
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Кино

HBO Max покажет версию «Лиги справедливости» Зака Снайдера

Многие зрители потребовали представить им режиссерскую версию Снайдера.
RuNews24.ru 23 мая в 04:47
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Культура

Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
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Киберспорт

Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII

Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK 14:51
Общество

Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции

"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
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Общество

Глава АТОР прокомментировала слова Мишустина о поездках за рубеж

Boris Roessler / Globallookpress Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о нецелесообразности поездок за границу во время летних отпусков.
РЕН ТВ 09:21
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Армия и оружие

Боевики ВСУ повредили шесть домостроений в ДНР — Народная милиция

Донецк, 25 мая 2020, 22:49 — REGNUM В результате обстрела украинскими формированиями посёлка Александровка повреждения получили шесть домов, сообщили 25 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.
REGNUM 15:49
Единоборства

Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
ProstoProSport вчера в 16:31
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Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
5
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
REGNUM 01:48
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Происшествия

Суд в Москве арестовал захватившего заложников в банке

Коммерсантъ 08:59
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Игры

Разработчикам «Ведьмака 3» удалось добиться эффекта бабочки в игре

Live24 вчера в 10:26
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
5
Общество

Роспотребнадзор: поездки за рубеж остаются крайне нежелательными

Москва, 25 мая 2020, 17:59 — REGNUM Поездки за рубеж остаются крайне нежелательными на сегодняшний день из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 10:59
14
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,6K
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
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Здоровье

Врач Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы

Российский доктор и телеведущий Мясников назвал признаки нарушенной работы щитовидной железы. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:17
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Игры

Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок

Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
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Политика

Небензя обвинил США в создании протектората из Украины

США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Шоу-бизнес

Принц Гарри покинул королевскую семью не из-за Меган Маркл

Бытует мнение, что принц Гарри решил покинуть королевскую семью из-за своей возлюбленной Меган Маркл.
Pravda.Ru 06:00
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Здоровье

Испания пересчитала умерших от коронавируса

По данным испанского минздрава, официальное число умерших от коронавируса пациентов снижено 1 918 - с 28 572 до 26 834 человек.
Интерфакс 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
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