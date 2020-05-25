По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

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