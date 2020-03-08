Общество
Москва 24Ограничения на въезд и выезд ввели на севере Италии из-за коронавируса
На севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса по стране, сообщает РИА Новости. Отмечается, что ограничения ввели на передвижение по Ломбардии, а также еще в 14 северных провинциях.
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Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
Названы самые распространённые профессии среди женщин в России
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%).
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят очень сложно, но дают результат.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Культура
Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ называть его «мразью»
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Общество
Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани
Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Космос
Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать сигналы
Антенна Deep Space Network больше не сможет принимать сигналы с аппарата Voyager 2, отдалившегося на 18,5 миллиардов километров от Земли.
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Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии
Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в масс-старте на этапе КМ в Чехии, сообщает "МАТЧ ТВ".
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом.
Общество
Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге
Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Общество
Меган Маркл освистали в Лондоне после появления на публике
Супругу британского принца Гарри Меган Маркл освистали в Лондоне после того, как они с мужем решили отречься от королевской семьи.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Политика
Эрдоган рассказал, когда Турция введёт в эксплуатацию С-400
Происшествия
В Киргизии напали на участников шествия за женские права
Люди в масках напали на участников марша в защиту прав женщин в столице Киргизии, сообщила РИА Новости в воскресенье одна из участниц шествия.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Наука
Открыта электронная структура молекулы, существующей в 126 измерениях
Политика
Россия бесплатно передала США технологию ударного вертолета
Проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH) включает ряд технологий, которые американцы получили бескорыстно от специалистов российского конструкторского бюро «Камов», пишет The Aviationist.
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Происшествия
Египтянин скончался при падении с пирамиды в Гизе
Египтянин скончался при падении с пирамиды Хефрена в Гизе.
Футбол
«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ), пребывающий под процедурой санации, в рамках аудита выставил тестовую версию автомобилей российского бренда Lada.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.