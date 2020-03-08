Общество

Москва 24Москва 24Ограничения на въезд и выезд ввели на севере Италии из-за коронавируса

На севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса по стране, сообщает РИА Новости. Отмечается, что ограничения ввели на передвижение по Ломбардии, а также еще в 14 северных провинциях.
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