В ночь с 7 на 8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который регулирует передвижения по Ломбардии, Венето, Эмилии-Романьи, Пьемонту, Марке - всего он коснулся 14 провинций. Въезд и выезд там разрешен только по медицинским показаниям.

В Италии ограничили въезд и выезд в 14 провинциях из-за коронавируса

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