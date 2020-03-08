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Италия закрыла Венецию и Милан из-за коронавируса
iReactor
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Власти Италии закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри на фоне ситуации с коронавирусом.В источнике
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С чего всё начиналось
На фоне распространения коронавируса премьер-министр Италии Джузеппе Конте пописал декрет о "закрытии" до 3 апреля всей области Ломбардии и 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилию-Романью, Пьемонт и Марке.
Российская газета 05:00
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Италия закрыла Венецию и Милан из-за коронавируса

Lenta.ru 04:27
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Премьер-министр Италии ввел карантин в Ломбардии и 14 провинциях из-за коронавируса

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Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

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