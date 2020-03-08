Италия закрыла Венецию и Милан из-за коронавируса

В Италии за сутки от коронавируса погибли почти 50 человек

Власти Италии закрыли Ломбардию (столица области — Милан), а также еще 14 провинций, в том числе Венецию. В этих регионах введены ограничения на въезд и выезд, а также на передвижение внутри на фоне ситуации с коронавирусом.