Общество
Москва 24Ограничения на въезд и выезд ввели на севере Италии из-за коронавируса
На севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса по стране, сообщает РИА Новости. Отмечается, что ограничения ввели на передвижение по Ломбардии, а также еще в 14 северных провинциях.
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Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Тверской области выделили деньги на увеличение зарплат медиков
Всего на зарплаты направили более 18 млрд рублей, Тверская область получит 88 млн 419,6 тысяч рублей.
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Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ
Отмечается, что на территории Российской Федерации зафиксировано шесть новых случаев заражения.
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Вполне вероятно, в понедельник армейцев ждет встреча со старыми знакомыми. Впервые против ЦСКА за "Ростов" сыграет Роман Еременко.
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Додон прервал визит в Россию из-за выявления коронавируса в Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию в связи с выявлением коронавируса нового типа в республике.
Хоккей
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Вскоре соперники обменялись голами, авторами которых стали россиянин Евгений Малкин и Ти Джей Оши. Больше в матче шайб заброшено не было.
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Сетьен: «Барселона» победила «Реал Сосьедад» благодаря VAR
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Из-под завалов отеля в Китае извлечены 50 человек
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь отеля, у двоих из них уже не было признаков жизни.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Подчеркивается, что самостоятельная сдача анализа на коронавирус не предусмотрена, при первых симптомах ОРВИ необходимо при соблюдении режима самоизоляции вызвать врача.
Общество
Названы самые популярные женские профессии в России
Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
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Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
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В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
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Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Футбол
Ещенко: тренер пожелал сохранить нас с Ребровым в команде
Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что инициатива при подписании новых контрактов с ним и голкипером Артемом Ребровым исходила, прежде всего, от главного тренера Доменико Тедеско, пожелавшего сохранить возрастных игроков в команде.
Игры
Разработчик игр рассказал, чем Sony PlayStation 5 удивит пользователей
Настоящий фотореализм в играх сможет обеспечить игровая приставка Sony PlayStation 5, сообщил глава студии LKA Лука Далко (Luca Dalco) 6 марта в интервью журналу Official PlayStation Magazine.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу
Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о своем намерении значительно увеличить добычу вплоть до 12 млн баррелей в сутки (б/с) нефти на фоне отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники, пожелавшие остаться анонимными.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Технологии
Учёные назвали вызывающие маразм привычки
Увлечение гаджетами и компьютерами приводит к развитию маразма и депрессии.
Космос
Частная компания из России планирует отправить в космос пять спутников
Частная компания "Спутникс" из России планирует отправить в космос пять спутников.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Политика
Путин утвердил положение о Совете безопасности
Владимир Путин утвердил положение о Совете безопасности, в котором прописаны функции заместителя председателя и секретаря этой структуры, передает Общественное телевидение России.
Политика
В Великобритании проверят, за чей счет Джонсон отдохнул на Карибах
Han Yan / Globallookpress Комиссия по стандартам британского парламента проведет предварительное расследование по факту новогоднего отдыха премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на "острове миллионеров" в Карибском море.
Биатлон
Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии
Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Шоу-бизнес
Успенская разорвала контакты с дочерью после ссоры, чтобы ее воспитать
Российская певица Любовь Успенская сделала признание, касающееся ее отношений с дочерью Татьяной Плаксиной.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Общество
Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге
Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.