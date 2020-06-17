Общество
Новости Мурманской областиОграничения смягчат в Апатитах и Кировске
Как констатируют специалисты - прирост числа заболевших остановился. Именно поэтому и было решено рассмотреть вопрос смягчения. В скором времени будет принято особое распоряжение по смягчению ограничительных мероприятий совместно с предложением главного санитарного врача Мурманской области.
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