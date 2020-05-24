Коронавирус
Вести.RuОграничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. Такие меры пришлось ввести 2 месяца назад из-за эпидемии коронавируса.
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Космос
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный
Газета.Ru 08:55
Происшествия
В Приморском крае загорелась кровля больницы
В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 18:15
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Недвижимость
Стоимость аренды жилья в крупных городах упала на 10% в апреле
В апреле 2020 года стоимость арендного жилья упала во всех крупных городах России, пишет газета «Известия».
Известия 15:00
Футбол
Экс-игрок ЦСКА: «Франк де Бур плохо относился ко мне в „Интере“»
Напомним, что футболист перешел в "Интер" летом 2016 года, но почти сразу был отдан в аренду "Бешикташу", который затем выкупил контракт игрока.
Soccer.ru 17:05
Общество
Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения
Основания для перехода "сегодня или завтра" к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, имеют 44 из 85 регинов России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 1".
РИА Новости 13:24
Общество
За сутки коронавирусом в мире заразились более 101 тысячи человек
За сутки число заражённых новой коронавирусной инфекцией увеличилось более чем на 101 тысячу человек.
Мойка78 15:05
Происшествия
В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей
Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.
REGNUM 17:51
Единоборства
Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
FightTime.ru 03:45
Футбол
Зидан нарушил карантин, уехав из Мадрида
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила карантина.
Бомбардир.ру 16:00
Здоровье
Депутат Мосгордумы призвала москвичей прийти и сдать тест на антитела к коронавирусу
Депутат призвала жителей столицы прийти и сдать тест на антитела к COVID-19.
Москва 24 05:05
Авто
Озвучена дата появления в России моделей KIA Sorento и Mohave
Первой яркой новинкой станет кроссовер Kia Sorento, который выйдет в продажу во втором полугодии 2020 года.
Новые автомобили вчера в 12:47
Музыка
«Несчастный случай» представил проект «Сейчастушки»
Группа «Несчастный случай» презентовала новый музыкальный проект «Сейчастушки», посвященный периоду карантина.
Культуромания 11:05
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
Полиция в Домодедово задержала двоих мужчин, устроивших драку на борту самолета, прилетевшего в Москву из Сочи.
РБК 17:38
Кино
Фигуристка из фильмов «Лед» ответила на критику Тарасовой
Фигуристка Катарина Гербольдт, которая снялась в качестве дублера главной героини Аглаи Тарасовой в обеих частях фильма «Лед», ответила на критику кинокартины, которой подвергла ленту прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Радио Комсомольская правда 11:58
Авто
В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
Letnews.ru 10:37
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Баскетбол
Фильм «Last Dance» о «Чикаго Буллс» и Майкле Джордане побил рекорд по популярности
Фильм «Last Dance» о «Чикаго Буллс» и Майкле Джордане побил рекорд по популярности Документальный сериал «Last Dance» о легендарном баскетболисте Майкле Джордане и последнем триумфальном сезоне его клуба «Чикаго Буллс» стал главным спортивным кинопроектом периода пандемии с точки зрения востребованности.
Коммерсантъ 11:33
Общество
Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах
Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели.
RT на русском 16:15
Футбол
Матч ЛЧ в Ливерпуле мог привести к смерти от коронавируса 41 человека
Прошедший 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии более 52 тысяч зрителей ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» мог стать причиной заражения COVID-19 жителей Великобритании.
Ридус 14:08
Общество
Россиянам дали советы по выходу из режима самоизоляции
Опрошенные РИА Новости эксперты дали советы россиянам по выходу из режима самоизоляции и возвращению к рабочим будням Они порекомендовали гражданам начинать подготовку к рабочим дням как минимум за неделю, а идеале — почти за месяц.
Lenta.ru 18:05
Армия и оружие
Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске
РГВК Дагестан 22 мая в 09:51
Автоспорт
Пилот «Уильямс»Джордж Расселл выиграл виртуальное Гран-при Монако
Гонщик «Уильямс» Джордж Расселл стал победителем виртуального Гран-при Монако.
CyberSport.ru 17:05
Общество
Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге
Петербург при самом оптимистичном прогнозе может рассчитывать на полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе.
DP.RU 08:58
Происшествия
В аэропорту Симферополя задержали авиадебошира из Подмосковья
В аэропорту Симферополя задержали авиадебошира из Подмосковья, об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Время Пресс 09:30
Футбол
Четыре игрока «Севильи» нарушили карантин, устроив вечеринку
Вечеринку устроили Лукас Окампос, Франко Васкес, Эвер Банега и Люк де Йонг.
Бомбардир.ру 14:50
Хоккей
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок
Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок. Форвард «Рейнджерс» признался, что это произошло в Петербурге.
Спорт день за днем 02:41