Коронавирус

Вести.RuВести.RuОграничения в Челябинской области решили смягчить

В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. Такие меры пришлось ввести 2 месяца назад из-за эпидемии коронавируса.
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Гулять так гулять! В Челябинской области начался первый этап снятия ограничений

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Снятие ограничений в Челябинске 2020: власти разрешили прогулки в парках и торговлю

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Челябинская область переходит к первому этапу снятия ограничений

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
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Общество

В Тюменской области обещают град и шквалистый ветер

REGNUM 10:42
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В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

RT на русском 10:57
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В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку

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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 09:44
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Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
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Происшествия

Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения

Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
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Футбол

«Барселона» собирается продать Нето, заменив его Пеньей

Голкипер "Барселоны" Нето в ближайшее трансферное окно может сменить клуб.
Soccer.ru 10:49
Общество

Всероссийский последний звонок пройдет онлайн 25 мая

Последний звонок для выпускников школ России запланирован в новом формате на 25 мая.
Южный Федеральный вчера в 09:18
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Здоровье

О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом

Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо вчера в 03:02
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Политика

Трамп предостерег от массового голосования по почте на выборах в США

Президент США Дональд Трамп выступил против массового голосования по почте американских граждан на следующих выборах главы Белого дома, поскольку оно чревато масштбаными фальсификациями.
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Футбол

Федерация футбола Италии расследует слова президента «Лацио»

Прокурор Федерации футбола Италии начал расследование в отношении президента «Лацио» Клаудио Лотито, сообщает Il Tempo.
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Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
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Общество

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BFM.ru 06:09
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Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании

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Газета.Ru 10:52
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Известная певица Ольга Бузова отреагировала на новость о заболевании нападающего «Урала» Павла Погребняка коронавирусом.
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Хоккей

Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
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Авто

Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом

Car.ru 22 мая в 03:31
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
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Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России

Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года.
REGNUM 09:52
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Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru вчера в 22:12
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Политика

Посольство отреагировало на статью Bloomberg о рейтинге Путина

Российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за статью с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина.
Профиль 01:33
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Здоровье

Доказан вред «лекарства Трампа» против коронавируса

Исследователи из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма доказали, что применение хлорохина и гидроксихлорохина неэффективно при лечении коронавируса.
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Общество

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
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Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
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Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
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Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
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Российский политик. Губернатор Челябинской области с 20 сентября 2019.
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