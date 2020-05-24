Коронавирус
Вести.RuОграничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер. Такие меры пришлось ввести 2 месяца назад из-за эпидемии коронавируса.
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Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 09:44
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Происшествия
Виновнику массового убийства в Житомире избирают меру пресечения
Суд Житомира избирает меру пресечения для арендатора ставка, который на неделе расстрелял группу нацгвардейцев, Анатолию Захаренко.
ANNA-News вчера в 11:19
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
Российская газета 05:42
Футбол
«Барселона» собирается продать Нето, заменив его Пеньей
Голкипер "Барселоны" Нето в ближайшее трансферное окно может сменить клуб.
Soccer.ru 10:49
Общество
Всероссийский последний звонок пройдет онлайн 25 мая
Последний звонок для выпускников школ России запланирован в новом формате на 25 мая.
Южный Федеральный вчера в 09:18
Здоровье
О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом
Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо вчера в 03:02
Политика
Трамп предостерег от массового голосования по почте на выборах в США
Президент США Дональд Трамп выступил против массового голосования по почте американских граждан на следующих выборах главы Белого дома, поскольку оно чревато масштбаными фальсификациями.
ИА Красная Весна 10:23
Футбол
Федерация футбола Италии расследует слова президента «Лацио»
Прокурор Федерации футбола Италии начал расследование в отношении президента «Лацио» Клаудио Лотито, сообщает Il Tempo.
Евро-футбол.ру 07:38
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Происшествия
Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании
Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) подозревается в участии в групповом изнасиловании, сообщает Daily Star.
Газета.Ru 10:52
Шоу-бизнес
Бузова отреагировала на новость о заражении Погребняка коронавирусом
Известная певица Ольга Бузова отреагировала на новость о заболевании нападающего «Урала» Павла Погребняка коронавирусом.
Metaratings 10:35
Хоккей
Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
ProstoProSport 03:10
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке автомобиля с пробегом
Car.ru 22 мая в 03:31
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Экономика
Правительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России
Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года.
REGNUM 09:52
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Политика
Посольство отреагировало на статью Bloomberg о рейтинге Путина
Российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за статью с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина.
Профиль 01:33
Здоровье
Доказан вред «лекарства Трампа» против коронавируса
Исследователи из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма доказали, что применение хлорохина и гидроксихлорохина неэффективно при лечении коронавируса.
Live24 06:30
Общество
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru 07:53
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Происшествия
Петербуржцы сдвинули машину, чтобы уступить дорогу пожарной службе
В субботу вечером, 23 мая, в соцсети петербуржцы поделились видеозаписью, на которой видно, как мужчины, сплотившись, раскачивают автомобиль, мешающий проехать пожарной машине.
Piter.tv 10:14