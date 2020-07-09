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КоммерсантъКоммерсантъСобянин объявил об отмене масочного режима с 13 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок на улице в Москве с 13 июля.
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Новый этап снятия ограничений в Москве. Главное

РБК06:56

Новый этап снятия ограничений в Москве. Главное

ТАСС06:55

Собянин объявил об отмене ограничений на работу образовательных учреждений

Москва 2405:36

Все ограничения в сфере предпринимательства снимаются в Москве с 13 июля

Интерфакс05:47

Собянин: Ограничения на очную работу образовательных учреждений отменяются в Москве с 13 июля

Агентство Москва05:32

Сходить на спектакль и посмотреть кино: в столице продолжают снимать ограничения

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:04

Какие ограничения снимут в Москве с 13 июля и с 1 августа

Моссоветвчера в 05:10
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Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области

Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
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Происшествия

Соучастники Фургала дали показания на губернатора в СК

NewInform 05:01
8
Политика

Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
1
Происшествия

Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал

Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области

Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
7
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
82
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
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Армия и оружие

NI оценил известные технические характеристики российского ПВО С-500

Американский журнал The National Interest собрал все известные факты о новой российской системе противовоздушной обороны (ПВО) С-500 Прометей, которая станет угрозой для стелс-истребителей США.
Политическая Экспертиза 04:53
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
157
Происшествия

СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 07:18
4
Кино

Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Piter.tv вчера в 07:47
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
432
Общество

В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
2
Экономика

Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru 07 июля в 09:03
17
Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
4
Футбол

Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ

Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Происшествия

В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России

Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя.
REGNUM 06:42
5
Происшествия

Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии

Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
1
Происшествия

Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток

Peterburg2.ru 07:06
4
Футбол

Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года

Новое соглашение «сине-бело-голубых» с 36-летним сербским защитником будет рассчитано до лета 2021 года.
Metaratings 07:21
Здоровье

На Алтае больше десяти человек попали в больницу, съев медвежатину

Газета.Ru 06:39
5
Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
18
Общество

На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

RT на русском вчера в 15:49
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
437
Общество

В Ивановской области готовятся к открытию детских лагерей

Губернатор Станислав Воскресенский на встрече с общественностью рассказал об открытии в Ивановской области детских лагерей.
Ивтелерадио 07:13
Шоу-бизнес

23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой

Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
7
Культура

Анатолий Васильев и Елена Проклова сыграли в саге «Андреевский флаг» на Первом канале

Премьерный показ сериала "Андреевский флаг" стартует на Первом канале 13 июля 2020 года.
ИА InterMedia 07 июля в 11:54
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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