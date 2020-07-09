Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок на улице в Москве с 13 июля.

Собянин объявил об отмене масочного режима с 13 июля

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