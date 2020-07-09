Коронавирус
КоммерсантъСобянин объявил об отмене масочного режима с 13 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене обязательного ношения масок на улице в Москве с 13 июля.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Сходить на спектакль и посмотреть кино: в столице продолжают снимать ограничения
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:04
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области
Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Происшествия
Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал
Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области
Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Армия и оружие
NI оценил известные технические характеристики российского ПВО С-500
Американский журнал The National Interest собрал все известные факты о новой российской системе противовоздушной обороны (ПВО) С-500 Прометей, которая станет угрозой для стелс-истребителей США.
Политическая Экспертиза 04:53
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Происшествия
СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 07:18
Кино
Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
Piter.tv вчера в 07:47
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Общество
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru 07 июля в 09:03
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
Футбол
Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Происшествия
В Паттайе обнаружили тело 45-летнего гражданина России
Паттайя, Таиланд, 9 июля 2020, 13:42 — REGNUM Тело 45-летнего гражданина России было обнаружено сотрудниками полиции Таиланда в курортном городе страны Паттайя.
REGNUM 06:42
Происшествия
Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии
Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток
Peterburg2.ru 07:06
Футбол
Бранислав Иванович продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года
Новое соглашение «сине-бело-голубых» с 36-летним сербским защитником будет рассчитано до лета 2021 года.
Metaratings 07:21
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
RT на русском вчера в 15:49
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Общество
В Ивановской области готовятся к открытию детских лагерей
Губернатор Станислав Воскресенский на встрече с общественностью рассказал об открытии в Ивановской области детских лагерей.
Ивтелерадио 07:13
Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
Культура
Анатолий Васильев и Елена Проклова сыграли в саге «Андреевский флаг» на Первом канале
Премьерный показ сериала "Андреевский флаг" стартует на Первом канале 13 июля 2020 года.
ИА InterMedia 07 июля в 11:54