Ограничение введено на основании рекомендаций главного санитарного врача Забайкальского края и будет действовать до 7 июня включительно. В документе говорится, что особый режим для объектов непродовольственной торговли, ТЦ, рынков, и ИП, работающих в сфере услуг, установлен до 19:00 в среду-пятницу.

Ограничения в сфере торговли продлили до 7 июня в Чите

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