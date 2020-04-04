Коронавирус

Sibnovosti.ruSibnovosti.ruОграничены въезд и выезд из Омска

С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Посты установлены на всех въездах в город.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Стало известно, как выглядит кордон на выездах из Омска в режиме самоизоляции от коронавируса

РИА СуперОмск02:17

Въезды и выезды из Омска закрывают с 4 апреля

РИА ОмскИнформвчера в 10:31

С завтрашнего дня из-за коронавируса ограничивается въезд и выезд транспорта из Омска

Новый Омсквчера в 10:47

Полиция ограничит въезд и выезд из Омска из-за коронавируса

НГС55вчера в 10:31

СРОЧНО! Омск закрывает границы

Om1.ruвчера в 10:28

Полиция закрыла Омск для въезда и выезда

Омск здесьвчера в 10:26

Стало известно, кого не коснется закрытие границ в Омске

Город55.ру01:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 02:36, Ашберн
Гаджеты

Названы преимущества смартфонов Redmi Note 9S и Mi 9T

Эксперты отметили, что у Note 9S более емкая батарея, а у Mi 9T в стандартной комплектации 6 Гб оперативной памяти.
ИА Красная Весна вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Известия 00:59
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Религия

Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 11:22
Гаджеты

Xiaomi выпустила беспроводную мышь Mi Elegant Mouse Metallic Edition

Беспроводная мышь Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition чем-то похожа на Mi Wireless Mouse, которая была выпущена в 2019 году, а также на Mi Portable Mouse, выпущенную еще в 2016 году.
iXBT.com 01:24
Общество

Пропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля

Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
КП - Саратов вчера в 12:21
Футбол

Сегодня «Шахтер» сыграет против Немана

Встречу «Шахтёр» - «Неман» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ ТВ», начало трансляции 4 апреля в 15:25 (время московское).
ГЛАС.RU 01:53
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Общество

В России анонсировали экспресс-тестирование на коронавирус

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
РИА Новости вчера в 17:51
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на машины Lada в апреле

Желающие купить авто «Лада» в кредит, могут для этого выбрать «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль».
CarsWeek.ru 02 апреля в 03:52
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Lenta.ru вчера в 22:51
Общество

Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры

С сегодняшнего дня проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории региона – это, по сути, подготовка к 6 апреля, когда на работу выйдут специалисты промышленных предприятий и строительных компаний.
Вести Новосибирск вчера в 08:24
Армия и оружие

Россия завершила переброску в Сербию специалистов по дезинфекции

«ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии», — говорится в сообщении.
REGNUM 01:08
Футбол

Широков сравнил «народность» нефти «Газпрома» и «Лукойла»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков сравнил компании «Газпром» и «Лукойл», спонсирующие «Зенит» и «Спартак» соответственно.
Metaratings 01:10
Энергетика

Путин предупредил о риске дефицита нефти

Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
RT на русском вчера в 12:42
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте

Газета.Ru вчера в 12:57
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

МИР 24 вчера в 16:03
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Здоровье

В Челябинской области коронавирус выявили у 11-месячного малыша

В Челябинской области выявили опасную инфекцию у маленького ребенка.
Evo-rus.com 01:49
Политика

Китай предложил ЕС совместно бороться с COVID-19 в странах Африки

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем предложил ЕС совместно бороться с пандемией коронавируса в странах Африки.
Московский Комсомолец 01:53
Политика

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Кино

HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам

HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля.
Pravda.Ru вчера в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное