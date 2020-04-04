С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Посты установлены на всех въездах в город.

Ограничены въезд и выезд из Омска

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