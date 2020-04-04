Коронавирус
Sibnovosti.ruОграничены въезд и выезд из Омска
С сегодняшнего дня ограничен въезд и выезд в Омск. Следить за этим будут наряды полиции, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Посты установлены на всех въездах в город.
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С завтрашнего дня из-за коронавируса ограничивается въезд и выезд транспорта из Омска
Новый Омсквчера в 10:47
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Гаджеты
Названы преимущества смартфонов Redmi Note 9S и Mi 9T
Эксперты отметили, что у Note 9S более емкая батарея, а у Mi 9T в стандартной комплектации 6 Гб оперативной памяти.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Религия
Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Гаджеты
Xiaomi выпустила беспроводную мышь Mi Elegant Mouse Metallic Edition
Беспроводная мышь Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition чем-то похожа на Mi Wireless Mouse, которая была выпущена в 2019 году, а также на Mi Portable Mouse, выпущенную еще в 2016 году.
Общество
Пропуска на перемещение в Саратовской области введут с 10 апреля
Сегодня, 3 апреля, в саратовском правительстве проходит очередное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Футбол
Сегодня «Шахтер» сыграет против Немана
Встречу «Шахтёр» - «Неман» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ ТВ», начало трансляции 4 апреля в 15:25 (время московское).
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
В России анонсировали экспресс-тестирование на коронавирус
Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
Наука
В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на машины Lada в апреле
Желающие купить авто «Лада» в кредит, могут для этого выбрать «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль».
Здоровье
Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии
Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Общество
Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры
С сегодняшнего дня проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории региона – это, по сути, подготовка к 6 апреля, когда на работу выйдут специалисты промышленных предприятий и строительных компаний.
Армия и оружие
Россия завершила переброску в Сербию специалистов по дезинфекции
«ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии», — говорится в сообщении.
Футбол
Широков сравнил «народность» нефти «Газпрома» и «Лукойла»
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков сравнил компании «Газпром» и «Лукойл», спонсирующие «Зенит» и «Спартак» соответственно.
Энергетика
Путин предупредил о риске дефицита нефти
Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Общество
Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Здоровье
В Челябинской области коронавирус выявили у 11-месячного малыша
В Челябинской области выявили опасную инфекцию у маленького ребенка.
Политика
Китай предложил ЕС совместно бороться с COVID-19 в странах Африки
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем предложил ЕС совместно бороться с пандемией коронавируса в странах Африки.
Политика
Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом
Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Кино
HBO даст бесплатный доступ к сериалам и фильмам
HBO открыл доступ к девяти сериалам, 20 фильмам и нескольким короткометражкам для всех желающих с 3 апреля.