Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, потерпите, я понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Но это вопрос жизни. Режим ограничений для вас сохраняется потому, что мы переживаем за вас и делаем всё возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Об этом он сказал во время совещания.

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

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