Коронавирус

Каспий.ИнфоКаспий.ИнфоОграничительные меры в Астраханской области продлили

В Астраханской области сохраняется режим самоизоляции и пропускной режим. По словам губернатора области Игоря Бабушкина, у Роспотребнадзора три основных критерия оценки эпидемиологической ситуации. По двум критериям – по количеству свободных коек и по охвату тестированием – мы в зелёной зоне.
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В Астраханской области ограничительные меры сохраняются

Астрахань 2413:00

В Астраханской области ограничительные меры сохраняются

Астрахань FM13:31

Губернатор Игорь Бабушкин сохранил в Астраханской области все ограничения

Астраханские новости13:16

Официально: режим ограничений в Астраханской области продлен

Пункт А13:10

На территории Астраханской области сохраняются ограничительные меры

ГТРК Лотос14:19

Продление карантина в Астраханской области: подробности

Блокнот Астрахань 13:49

Игорь Бабушкин раскритиковал астраханцев за отсутствие масок

Арбуз13:48
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Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии

20 марта стало известно, что Tesla приостанавливает производство на заводах в Калифорнии и Нью-Йорке из-за коронавируса.
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Космос

В мае жители Ростовской области увидят зелёную комету

Rostov.ru 09 мая в 02:14
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
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Общество

Жителей Кузбасса обязали носить медицинские маски

Губернатор отметил, что такая мера необходима, чтобы частичное снятие ограничений не вызвало быстрый рост заболеваемости.
Газета Кемерова 07:15
Футбол

Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев оценил заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о приостановке периода нерабочих дней.
Газета.Ru 21:39
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Происшествия

Число погибших пациентов с COVID-19 в Красноярском крае выросло до 13

В Красноярском крае число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 1070 человек.
Российская газета 09 мая в 06:03
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Происшествия

Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
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Политика

Трамп и Байден собрали по $60 миллионов пожертвований в апреле

Президент США Дональд Трамп с Республиканским национальным комитетом и вероятный противник Трампа на президентских выборах Джо Байден вместе с демократами собрали более 60 миллионов долларов каждый в виде пожертвований в апреле, сообщили штабы кандидатов.
РИА Новости 20:38
Гаджеты

Стали известны особенности iPhone 12

ИА Красная Весна вчера в 13:44
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Кино

Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077

NewInform вчера в 04:10
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили

Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
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Общество

Россияне обрушили сайт госуслуг после обращения Путина

По словам представителей агентства, неполадки связаны с резко возросшей нагрузкой на сайт после обращения президента РФ Владимира Путина.
URA.Ru 12:23
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Общество

Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
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Политика

Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем.
Lenta.ru 20:37
Общество

Врач рассказала о правилах использования защитных масок

По словам специалиста, менять маску следует, если на ней образовалась влага.
Известия 20:40
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Политика

Ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой

США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.
Известия 21:10
Здоровье

Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
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Футбол

Гиггз вспомнил о любимчиках Алекса Фергюсона в «МЮ»

Валлиец Райан Гиггз, в течение 24 сезонов защищавший цвета «Манчестер Юнайтед», вспомнил, что сэр Алекс Фергюсон время от времени в воспитательных целях кричал на всех футболистов своей команды, в том числе и на главных ее звезд.
ProstoProSport 03:45
Общество

В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:22
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Общество

В Челябинской области продлён режим «самоизоляции»

Челябинск, 11 мая 2020, 17:48 — REGNUM В Челябинской области режим «самоизоляции» продлевается до 31 мая.
REGNUM 10:48
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Общество

В Минтруде рассказали о размере выплат работникам соцучреждений

Дополнительные выплаты за работу во время пандемии работники соцучреждений начнут получать в июне, сообщили в Минтруде РФ.
Российская газета 15:34
Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Обновленный радар будет располагаться всего в 28 км от границы с РФ, и жители Вардё выразили обеспокоенность возможной реакцией Москвы.
Известия 21:39
Игры

Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский

Игромания.ру 13:28
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ 21:40
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Политика

Посольство России в Чехии потребовало полицейской охраны для дипломата

Российское посольство в Чехии потребовало предоставить полицейскую охрану сотруднику дипломатической миссии.
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Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
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Игорь Бабушкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Астраханской области с 17 сентября 2019.
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