Коронавирус
REGNUMСвердловский губернатор продлил самоизоляцию до 1 июня
Екатеринбург, 22 мая 2020, 17:05 — REGNUM В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта. Об этом написал в инстагграм губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что пока ограничения продлеваются до 1 июня.
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с чего всё началось
"Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию", - написал он.Российская газета09:31
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