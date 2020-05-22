с чего всё началось

Екатеринбург, 22 мая 2020, 17:05 — REGNUM В Свердловской области до 1 июня продлён режим самоизоляции, действующий с конца марта. Об этом написал в инстагграм губернатор Евгений Куйвашев. Он отметил, что пока ограничения продлеваются до 1 июня.

Шоу-бизнес Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео. 55

Политика Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом. 1,9K

Общество Россиянам могут смягчить условия для досрочного выхода на пенсию Как стало известно СМИ, в рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается разрешить до конца 2020 года выходить на досрочную пенсию гражданам, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых. 2,1K

Общество Подмосковье отменяет пропускной режим Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отмене режима цифровых пропусков в Московской области. 65

Происшествия Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане. 3

Общество Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале. 1,3K

Происшествия В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова. 1

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 299

Общество Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков в Москве На май в Москве придется самый сложный период борьбы с коронавирусом, пока в городе необходимо сохранить пропускной режим и другие ограничения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 мая. 340

Кино Опубликован новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана Студия Warner Bros. выпустила на своем Youtube-канале новый трейлер фильма Кристофера Нолана «Довод», мировая премьера которого запланирована на 17 июля. 7

Здоровье На оборонных предприятиях Северодвинска выявили очаг коронавируса Большинство заболевших - сотрудники оборонных предприятий, речь идет о возникновении крупного очага инфекции, сообщила в пятницу пресс-службы администрации региона. 1

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи. 9

Политика Посол РФ в США оценил важность Договора по открытому небу Договор по открытому небу соответствует интересам безопасности Соединенных Штатов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.