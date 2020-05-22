Коронавирус
ТАССОграничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня
Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
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с чего всё началось
"Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию", - написал он.Российская газета09:31
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Армия и оружие
Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ
Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН 06:32
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Ученые обнаружили у человека «ген худобы»
ToDay News Ufa 07:43
Общество
Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини
В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.
Discover24 03:24
Политика
В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Газета.Ru 16:34
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Политика
Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры
Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV.
REGNUM 20 мая в 19:05
Здоровье
В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок
В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском 20:54
Здоровье
В Пермском крае выявили 51 новый случай коронавируса
За минувшие сутки в Пермском крае выявили еще 51 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в регионе достигло 1277 человек.
Business Class (Пермь) 03:53
Армия и оружие
Тихоокеанский флот получит пятнадцать новых кораблей
Тихоокеанский флот России получит в 2020 году 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения.
Вести.Ru вчера в 07:34
Политика
Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости 07:39
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews 07:38
Шоу-бизнес
Самая красивая женщина планеты опубликовала новое фото в бикини
Белла Хадид была признанной самой красивой женщиной планеты.
Актуальные Новости 05:08
Политика
МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом
Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
РИА Новости 10:37
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Вторая волна пандемии коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова 22 мая в интервью «Парламентской газете».
ИА Красная Весна 19:19
Авто
Студия Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 млн рублей
Nissan GT-R50 стоимостью 990 тыс. евро или около 78 млн рублей, студия Italdesign представила сейчас, хотя изначально его показ планировался на отмененный Женевский автосалон.
Tvoe-avto.com 20 мая в 15:00
Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
REGNUM 22:29
Футбол
РФС назвал запасную дату продолжения чемпионата страны
Российский футбольный союз назвал запасную дату продолжения чемпионата страны.
Радио Зенит 09:14
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости 05:14
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Политика
Минторг США внес в черный список 33 организации из Китая
Уточняется, что 24 правительственные и коммерческие организации КНР вносятся в черный список за причастность к деятельности, "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".
Российская газета 20:05
Происшествия
Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Пакистане
На улицах Карачи столпились люди, ставшие свидетелями ЧП. Судя по видео с места крушения, Airbus A320 упал на городские здания.
ТВ Центр 06:34
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Футбол
«Бавария» победит «Айнтрахт» в 27-м туре Бундеслиги
Матч 27-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Айнтрахт» пройдет 23 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 19:30 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 03:21
Авто
Появился аналог Lada Vesta Cross — Citroen C3L
Новинка от Citroen фактически повторяет концепцию Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway.
Новые автомобили 00:21
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Происшествия
В Москве нашли автора фейка о вывозе трупов из обсерватора в Москве
Следователи установили личность распространителя фейка о вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в районе Крылатское в ночное время.
Известия 13:29
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Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае
Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
Футбол
3 июня возобновится чемпионат Португалии
Официальный сайт профессиональной португальской лиги сообщает, что 3 июня пройдут первые матчи 25-го тура национального чемпионата Португалии.
ГЛАС.RU 22:32