с чего всё началось

Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня

Общество Опубликовано новое фото тульской медсестры в бикини В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса. 7

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 906

Политика Венесуэла поручила своей армии сопровождать иранские нефтяные танкеры Каракас, 21 мая 2020, 02:05 — REGNUM Иранские танкеры с нефтью, которые следуют в Венесуэлу, будут сопровождаться венесуэльскими военными при заходе в особую экономическую зону Боливарианской республики, 20 мая заявил министр обороны страны Владимир Падрино в эфире телеканала VTV. 2

Здоровье В Пермском крае выявили 51 новый случай коронавируса За минувшие сутки в Пермском крае выявили еще 51 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в регионе достигло 1277 человек. 86

Армия и оружие Тихоокеанский флот получит пятнадцать новых кораблей Тихоокеанский флот России получит в 2020 году 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения.

Политика Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки. 917

Политика МИД назвал выход США из Договора по открытому небу прискорбным шагом Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.

Здоровье Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса Вторая волна пандемии коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова 22 мая в интервью «Парламентской газете». 4

Авто Студия Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 млн рублей Nissan GT-R50 стоимостью 990 тыс. евро или около 78 млн рублей, студия Italdesign представила сейчас, хотя изначально его показ планировался на отмененный Женевский автосалон. 18

Футбол РФС назвал запасную дату продолжения чемпионата страны Российский футбольный союз назвал запасную дату продолжения чемпионата страны.

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 299

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 70

Политика Минторг США внес в черный список 33 организации из Китая Уточняется, что 24 правительственные и коммерческие организации КНР вносятся в черный список за причастность к деятельности, "противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США". 11

Футбол «Бавария» победит «Айнтрахт» в 27-м туре Бундеслиги Матч 27-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Айнтрахт» пройдет 23 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 19:30 по московскому времени.

Авто Появился аналог Lada Vesta Cross — Citroen C3L Новинка от Citroen фактически повторяет концепцию Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway.

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 88

Здоровье Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима. 28