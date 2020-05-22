Коронавирус

ТАССТАССОграничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня

Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
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"Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию", - написал
 он.
Российская газета09:31

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Что можно и что нельзя в Свердловской области до начала лета-2020. Уточненный список

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В Свердловской области продлили ограничительные меры из-за COVID-19

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Стало известно, до какого числа продлили режим самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области

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Режим самоизоляции в Свердловской области продлили до июня

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В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
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Выход США из Договора по открытому небу - прискорбный шаг с точки зрения европейской безопасности, который вписывается в линию Вашингтона на разрушение всего комплекса договорённостей в сфере контроля над вооружениями, заявили в пятницу в МИД РФ.
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Минторг США внес в черный список 33 организации из Китая

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Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Пакистане

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Матч 27-го тура Бундеслиги «Бавария» - «Айнтрахт» пройдет 23 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 19:30 по московскому времени.
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Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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3 июня возобновится чемпионат Португалии

Официальный сайт профессиональной португальской лиги сообщает, что 3 июня пройдут первые матчи 25-го тура национального чемпионата Португалии.
ГЛАС.RU 22:32
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