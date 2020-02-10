На карнавале в итальянском городе Виареджо показали огромную статую португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в образе бионического человека, сообщает Sky Sport Italia. Фигура выполнена из папье-маше и символизирует стремление к совершенству.

Огромную статую Роналду показали на карнавале в Италии

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