Общество

ЧемпионатЧемпионатОгромную статую Роналду показали на карнавале в Италии

На карнавале в итальянском городе Виареджо показали огромную статую португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в образе бионического человека, сообщает Sky Sport Italia. Фигура выполнена из папье-маше и символизирует стремление к совершенству.
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На карнавале в Виареджо показали гигантскую фигуру Роналду из папье-маше. Она двигается и похожа на железного человека

Sports.ru13:21

Видео: гостям карнавала в Италии показали гигантскую статую Роналду

РЕН ТВ11:10

Огромную статую Роналду показали на карнавале в Италии

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Гигантская железная копия Роналду была представлена на карнавале в Италии

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Роналду превратили в гигантского «Железного человека» на карнавале в Италии

Газета.Ru00:40

Роналду превратили в гигантского «Железного человека» на карнавале в Италии

Sport24.ruвчера в 18:32
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