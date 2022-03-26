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Огурцы оказались единственным продуктом, который подешевел за последние три недели

Огурцы стали единственным продуктом, подешевевшим с начала военной спецоперации на Украине.
РБК
С начала 2022 года производство огурцов по-прежнему увеличивалось, достигнув по состоянию на 11 марта 133,6 тыс. т, что на 8,6% больше, чем годом ранее, обращает внимание Минсельхоз.
РБК
Средние цены на огурцы в российских магазинах снизились на 8,6% за период с 26 февраля по 18 марта, подсчитал РБК на основе еженедельных сводок Росстата об оценке индекса потребительских цен.
РБК
На неделе, завершившейся 25 февраля, 1 кг огурцов стоил в рознице в среднем 202,9 рублей.
Алтапресс

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