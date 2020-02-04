Общество

РамблерРамблерОгурцы подорожали до 400 рублей из-за коронавируса

Издание утверждает, что цены подскочили из-за закрытия пограничных переходов, через которые поставлялись овощи. Корреспонденту «КП» удалось найти в местных магазинах «уставшие» помидоры и огурцы по 200 рублей за килограмм.
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