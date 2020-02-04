Общество
РамблерОгурцы подорожали до 400 рублей из-за коронавируса
Издание утверждает, что цены подскочили из-за закрытия пограничных переходов, через которые поставлялись овощи. Корреспонденту «КП» удалось найти в местных магазинах «уставшие» помидоры и огурцы по 200 рублей за килограмм.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая
Телеканал 360°вчера в 17:00
На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты
Общественное телевидение России03:26
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке бюджетных денег на школы и детские сады
В ряде районов детские сады и школы не могут оплатить счета за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Политика
Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя
Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
Культура
Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии
В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Авто
Skoda объявила скидки на автомобили в феврале
Концерн Skoda сообщил, что в феврале текущего года во всех российских ДЦ бренда действуют особые условия на покупку машин.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Футбол
Почеттино может сменить Симеоне в «Атлетико»
Гаджеты
Стабильная Android 10 пришла ещё на два смартфона Honor
Компания Huawei начала распространять стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей операционной системы Android ещё для двух моделей смартфонов Honor.
Хоккей
Алексей Яшин включен в Зал хоккейной славы
Игры
Blizzard извинилась за Warcraft 3: Reforged
Blizzard попросила прощения у игроков за Warcraft 3: Reforged и рассказала о дальнейшей работе над игрой.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Спорт
Клебо пропустит этап Кубка мира в Фалуне из-за перелома пальца
Трехкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо из-за перелома пальца пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне, который пройдет с 8 по 9 февраля.
Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Наука
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые исследовали влияние разных звуков будильника на так называемую инерцию сна.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Здоровье
Пациенты отказываются лечиться в ЦКБ Академгородка
По статистике Минздрава за 2016-2018 годы, число больничных мест в учреждении сократилось на 79 единиц, были уволены многие врачи и медсестры.
Кино
Харрисон Форд снимется в пятом фильме про Индиану Джонса
Актер Харрисон Форд снимается в фильмах об Индиане Джонсе с 1981 года.