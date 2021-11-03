По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,7%. В частности, картофель подорожал на 1,42%, свежая белокочанная капуста - на 0,1%, свежие огурцы - на 9,66%, помидоры - на 5,27%.
В целом за месяц продукты питания прибавили в цене 2,42%, за год - 12,1%. Месячная инфляция составила 1,1%, с начала года - почти 6,5%. Год назад месячная инфляция была скромнее - 0,7%, к началу 2020 года - 3,8%.
Отрицательный результат теста на коронавирус говорит о том, что пациент больше не заразен, заявила заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д. м. н. Татьяна Руженцова.