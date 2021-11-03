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Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю замедлился до 1,7%

FINMARKET.RU - Потребительские цены на плодоовощную продукцию за неделю с 25 октября по 1 ноября выросли на 1,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).
Финмаркет
По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,7%. В частности, картофель подорожал на 1,42%, свежая белокочанная капуста - на 0,1%, свежие огурцы - на 9,66%, помидоры - на 5,27%.
РИА Новости
В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,63%, морковь - на 0,33%, яблоки - на 0,49%.
РИА Новости
В целом за месяц продукты питания прибавили в цене 2,42%, за год - 12,1%. Месячная инфляция составила 1,1%, с начала года - почти 6,5%. Год назад месячная инфляция была скромнее - 0,7%, к началу 2020 года - 3,8%.
Российская газета

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