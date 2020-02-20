Американское издание OilPrice.com отмечает, что сейчас Москва активно рассматривает возможность сотрудничества с Ираком в области нефтедобычи. Это все происходит на фоне ослабления влияния США в ближневосточном регионе. Перевод этого материала эксклюзивно представляет «ПолитРоссия».

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