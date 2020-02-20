Энергетика

ПолитРоссияПолитРоссияOilPrice: Россия побеждает США в ближневосточной нефтяной игре

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Американское издание OilPrice.com отмечает, что сейчас Москва активно рассматривает возможность сотрудничества с Ираком в области нефтедобычи. Это все происходит на фоне ослабления влияния США в ближневосточном регионе. Перевод этого материала эксклюзивно представляет «ПолитРоссия».
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Россия побеждает США в нефтяной игре на Ближнем Востоке

Вести.Ru16:08

OilPrice: Россия побеждает США в ближневосточной нефтяной игре

ПолитРоссия06:32

OilPrice (США): Россия побеждает США в ближневосточной нефтяной игре (OilPrice)

ИноСМИ17:45
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