Энергетика
ПолитРоссияOilPrice: Россия побеждает США в ближневосточной нефтяной игре
Американское издание OilPrice.com отмечает, что сейчас Москва активно рассматривает возможность сотрудничества с Ираком в области нефтедобычи. Это все происходит на фоне ослабления влияния США в ближневосточном регионе. Перевод этого материала эксклюзивно представляет «ПолитРоссия».
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