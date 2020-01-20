Общество
Газета.RuOхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
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Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы.
Происшествия
До 11 увеличилось число жертв при пожаре в Томской области
Пожар в томском поселке унес жизни 11 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по Томской области.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Политика
The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Энергетика
В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти
Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате прорыва трубы в отеле в Перми
Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми.
Здоровье
Четвертый человек умер от нового коронавируса в Китае
В китайском городе Ухань скончался четвертый зараженный новым типом коронавируса, сообщили в городском комитете здравоохранения.
Армия и оружие
Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Общество
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула
Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Общество
Осужденного экс-мэра Пушкарева привезли в СИЗО Владивостока
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию, доставлен в следственный изолятор столицы Приморья.
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Происшествия
Таможня порта Владивостока нашла радиоактивный автомобиль из Японии
Таможенники впервые за последние годы выявили во Владивостокском морском торговом порту радиационно опасный автомобиль, который доставили на теплоходе из Японии.
Политика
ТАСС: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине
Глава британского правительства Борис Джонсон сам искал встречи с российской стороной на конференции по Ливии, проходившей накануне в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.
Общество
Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ
В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Биатлон
Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь
Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Кино
Empire назвал список лучших фильмов XXI века
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Empire, самые почетные места в рейтинге 100 величайших картин 21 века заняли следующие ленты: «Безумный Макс: Дорога Ярости» Джорджа Миллера с Томом Харди в главной роли.
Политика
Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Политика
В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции
Представители президента при рассмотрении в Госдуме проекта закона о поправках в Конституцию Андрей Клишас и Павел Крашенинников разъяснили детали готовящихся изменений: В свою очередь, представитель президента Павел Крашенинников разъяснил роль Госсовета.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января.
Происшествия
Екатеринбуржца, который пропал после корпоратива, нашли мертвым
Пропавшего екатеринбуржца искали почти месяц. По данному факту проводится проверка.
Происшествия
В Новосибирске горит крематорий
В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся крематорий. Об этом сообщает "Новосибирск онлайн" со ссылкой на пресс-службу МЧС по НСО.
Кино
В Италии отмечают 100-летие со дня рождения Федерико Феллини
Сто лет исполнилось бы 20 января итальянскому режиссеру Федерико Феллини.