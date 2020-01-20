В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.

Oхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Энергетика В Белоруссии подтвердили закупку норвежской нефти Белорусская государственная компания «Белнефтехим» заявила о покупке у Норвегии 80 тыс. тонн нефти для переработки, заявили в пресс-службе концерна.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

Общество Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.

Кино Феникс получил премию Гильдии киноактеров США Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".

Происшествия Таможня порта Владивостока нашла радиоактивный автомобиль из Японии Таможенники впервые за последние годы выявили во Владивостокском морском торговом порту радиационно опасный автомобиль, который доставили на теплоходе из Японии.

Политика ТАСС: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине Глава британского правительства Борис Джонсон сам искал встречи с российской стороной на конференции по Ливии, проходившей накануне в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.

Биатлон Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.

Кино Empire назвал список лучших фильмов XXI века Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Empire, самые почетные места в рейтинге 100 величайших картин 21 века заняли следующие ленты: «Безумный Макс: Дорога Ярости» Джорджа Миллера с Томом Харди в главной роли.

Политика Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.

Политика В Госдуме рассказали об изменениях в Конституции Представители президента при рассмотрении в Госдуме проекта закона о поправках в Конституцию Андрей Клишас и Павел Крашенинников разъяснили детали готовящихся изменений: В свою очередь, представитель президента Павел Крашенинников разъяснил роль Госсовета.